Regenboogstad Nieuwegein ‘ontvriendt’ Poolse stad met homovrije zones

Nieuwegein stopt per direct met de vriendschappelijke band met de Poolse stad Pulawy. De stad stelde onlangs een homovrije zone in, net als in bijna 30 procent van de Poolse gemeenten. Maar in het Poolse Istebna heeft de rechtbank vandaag de homovijandige regels vernietigd.

Gisteravond nam de gemeenteraad van Nieuwegein een motie aan om de zusterstad te ‘ontvrienden’. De motie is een reactie op recente berichtgeving van RTL Nieuws over de behandeling van lhbt’ers in Pulawy.

Onacceptabel

Eerder liet wethouder Marieke Schouten namens het college in een reactie op deze berichtgeving al weten af te willen van de band met Pulawy. „In Nieuwegein mag iedereen zijn wie hij of zij is, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid, gender, religie of etnische afkomst. Lhbt-vrije-zones zoals in Pulawy zijn wat ons betreft echt onacceptabel.”

Weth. Marieke Schouten plakt de tekst vd vriendschap tussen #Nieuwegein en Pulawy af met een regenboogsticker: “In Nieuwegein mag iedereen zijn wie hij of zij is, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid, gender, religie of etnische afkomst. Lhbt-vrije-zones zijn onacceptabel.” pic.twitter.com/IFcZQTShm8 — Gemeente Nieuwegein (@Gem_Nieuwegein) July 14, 2020

Bijna unaniem Nieuwegein

De gemeenteraad liet gisteren bijna unaniem horen tegen het invoeren van homovrije zones te zijn. Dat staat haaks op de visie van Nieuwegein, dat juist inclusiviteit nastreeft. „Wij zijn een regenboogstad”, zegt Schouten. „En we zijn beide onderdeel van Europa, waarin we vinden dat wie je ook bent, ongeacht je geaardheid, je er mag zijn in de publieke ruimte. Daar hoort zo’n homovrije zone niet bij.”

Afgelopen januari attendeerden inwoners en lokale media de gemeente erop dat Pulawy zich tot lhbt-vrije zone had uitgeroepen. Het college stuurde Pulawy in het voorjaar een brief, waarin de gemeente zijn zorgen hierover uitspreekt. Ons motto: lhbt-vrije zones, waar dan ook ter wereld zijn ‘not done’.

Het Nieuwegeinse college trachtte met deze brief de dialoog aan te gaan met Pulawy over het anti-lhbt-beleid. Een reactie van de Poolse zusterstad bleef echter uit. In de berichtgeving van RTL Nieuws kwam duidelijk naar voren dat Pulawy de dialoog uit de weg gaat. Voor gemeenteraad en college is hiermee de maat vol.

Geen reactie

Volgens Schouten heeft de gemeente geprobeerd in gesprek te gaan met het bestuur van Pulawy. In maart stuurde burgemeester Backhuijs zijn Poolse collega een brief waarin hij zijn zorgen uitte, maar daar is niet op gereageerd.

Via lokale media lieten politici wel weten „dat Nieuwegein zich niet met de Poolse politiek moet bemoeien.” „We hopen daarom vooral dat de mensen om wie het gaat, die behoren tot de lhbti-gemeenschap in Polen, zich door ons gesteund voelen.”

Vriendschapsband

Juist een vriendschapsrelatie tussen steden geeft ruimte om over deze onderwerpen met elkaar in dialoog te gaan. „Het is jammer dat Pulawy geen gesprek wil. Ik ben blij dat de gemeenteraad een duidelijke streep trekt en zich zo duidelijk voor inclusiviteit uitspreek.”

Poolse rechtbank

Istebna powinna podjąć tę uchwałę raz jeszcze, wyrażając słuszne stanowisko w obronie rodziny i pokazując odrealnionym sędziom z Gliwic, że Polska to państwo prawa i wolności słowa i poglądów, a rodzice mają prawo do wychowania dzieci. Jesteśmy z Wamihttps://t.co/iBzlMcrcyO — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) July 14, 2020

Het onderwerp leeft ook in Polen, waar een rechtbank homovijandige regels in de Zuid-Poolse gemeente Istebna heeft vernietigd. Istebna schendt met dat beleid de grondwet en discrimineert homo’s, aldus de rechter.

De zaak was aangespannen door de Poolse ombudsman voor mensenrechten. Het is de eerste overwinning van de ombudsman in de strijd tegen talrijke gemeenten en regio’s in het overwegend katholieke Polen die homoseksualiteit als een ideologie bestempelen. Zij willen beïnvloeding door deze „ideologie” voorkomen en verklaren zichzelf tot homovrije zone. Zij liggen met hun antihomobeleid op één lijn met de zondag herkozen Poolse president Duda.

Gmina Istebna chciała być wolna od LGBT. Sąd podjął decyzję w sprawie skandalicznej uchwałyhttps://t.co/O1KaH7HvVo — Dziennik Zachodni (@zachodni) July 14, 2020

Mensen

Maar volgens de rechtbank is homoseksualiteit geen ideologie, maar gaat het om mensen. En het discriminerende beleid leidt ertoe dat homo’s, biseksuelen en transgenders zich steeds onveiliger gaan voelen, aldus de rechter. Verder had de gemeente helemaal geen juridische redenen om een dergelijke stap te nemen. Istebna kan tegen de uitspraak bezwaar maken.

