15 x de geestige en ironische street art van Street Art Frankey

Street Art Frankey is al jarenlang actief als kunstenaar. Hij maakt subtiele street art in Amsterdam vol ironie en humor. We zetten zijn beste werk op een rij, inclusief de LEGO-versie van André Hazes op de Dam.

Dat bewuste beeld van André Hazes haalde de landelijke media. Street Art Frankey plaatste het kunstwerk op 30 juni ter ere van het 69e geboortejaar van de volkszanger. Hij vertelde erover in een vermakelijke uitzending van Beau. Toeristen en dagjesmensen namen de hele dag door selfies. Maar alsof het een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen is, werd het beeld afgelopen weekend onthoofd. Nu is er goed nieuws: er komt een nieuwe versie.

De street art van Street Art Frankey

Als je door Amsterdam loopt, moet je eigenlijk de hele dag om je een kijken. Door welk steegje je ook loopt, er is een kans dat je tegen een Street Art Frankey Original aanloopt. De ene keer is er een twist gegeven aan een verkeersbord, de andere keer een standbeeld of regenpijp. Een overzicht van zijn werk, dat de straten van Amsterdam opfleurt en een glimlach op het gezicht van heel wat mensen tovert.

1. Het beeld van André Hazes op de Dam op de Dam

Hieronder zie je dus nog de oude versie van het beeld van André Hazes op de Dam is Amsterdam. De nieuwe versie wordt gemaakt van beton en is daardoor hufterproof, liet Street Art Frankey vandaag weten aan AT5.

2. Clown op het Overhoeksplein

3. E.T. op het Bullewijkpad

4. Knights on Guard op de Jacob van Lennepkade

5. Ajax-vaantje op de Distelweg

6. Robert ten…

7. Cupido op de Prinsengracht

En zo zijn er nog tientallen verkeersborden in Amsterdam die Street Art Frankey een twist heeft gegeven.

8. Olifant op de Ruysdaelkade

9. Popeye op de Kinkerstraat

10. Verfsmurf op de Transvaalstraat

11. IJsje op de Eerste Helmersstraat

12. BB King op de Zwanenburgwal

13. OLVG ziekenhuis bij het Oosterpark

14. Aap in een kooi op het Mosplein

15. Het Koningsplein in Amsterdam

En zo kun je eindeloos scrollen door het Instagramaccount van Street Art Frankey.

Terug naar de Dam

Wanneer de betonnen versie van het LEGO-beeld van André Hazes weer te bezichtigen is, is nog niet bekend. Street Art Frankey wil deze zomer de nieuwe Lego-Hazes op de Dam zetten. Mocht de gemeente van Amsterdam dit een probleem vinden, dan wordt het beeld geplaatst op een van de terrassen van horecatycoon Won Yip, die het project publiekelijk steunt.

