Douane vindt 493 kilo cocaïne tussen blikken tonijn

De meest originele manieren worden bedacht om drugs te smokkelen. Zoals de man die 127 gram cocaïne in z’n kunstpenis verstopte afgelopen maand. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon wat coke bij de vis doen.

Net zoals de kunstpenis, was ook deze methode geen succes. Al was de kunstpenis peanuts vergeleken met deze zaak. De Douane heeft vandaag tijdens een controle in de Rotterdamse haven namelijk een partij van maar liefst 493 kilo cocaïne onderschept. De straatwaarde van deze partij is ruim 37 miljoen euro.

Love the Dutch language: British man arrested smuggling cocaine into Brussels Airport in an artificial penis – or, as it's known here, a "kunstpenis" https://t.co/rF43DCuwBW — Eoghan Walsh (@eoghanwalsh) June 20, 2020

Smokkelvis

De verdovende middelen zaten verstopt in een container met blikken tonijn, afkomstig uit Cartagena (Colombia) en bestemd voor een bedrijf in Kempen (Duitsland). Het bedrijf heeft vermoedelijk niets te maken met de smokkel.

Het is overigens niet de eerste keer dat blikken tonijn als verstopplek werden gebruikt. Ook de Antwerpse douane is al met enige regelmaat op ‘de drugs met een luchtje’ gestuit.

579 kg cocaïne zat verstopt tussen blikken tonijn https://t.co/AOYFgrf8nE #gva pic.twitter.com/JUUJLa2nrm — Gazet van Antwerpen (@gva) June 20, 2016

Onderzoek na vondst van 617 kilo cocaïne in container met blikken tonijn https://t.co/aKfjDoh8A3 pic.twitter.com/CbfEG9saIO — Gazet van Antwerpen (@gva) June 14, 2019

Strafrechtelijk onderzoek

Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen Douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, is onder leiding van de officier van justitie een strafrechtelijk onderzoek gestart. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

In het eerste halfjaar van 2020 heeft het HARC-team 18.000 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Dit is ongeveer de helft van de totale hoeveelheid die vorig jaar in beslag is genomen.

Bananen

Zo heeft de Douane zaterdag 6 juni tijdens een controle in de Rotterdamse haven ruim 2020 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container geladen met bananen. De container was afkomstig uit Guayaquil (Ecuador) en bestemd voor een bedrijf in Hongarije. Ook hier hier had de ontvanger vermoedelijk niets met de smokkel te maken. De straatwaarde van deze partij cocaïne is ruim 151 miljoen euro.

Of het coronavirus een rol speelt in de grote vangsten van afgelopen periode is niet te zeggen.

