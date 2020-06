Britse man betrapt met 127 gram cocaïne in z’n kunstpenis

De meest ingenieuze manieren worden bedacht om drugs te smokkelen. Een Brit bond zelfs een kunstpenis om, met daarin het witte goedje.

Wie weleens naar Border Security heeft gekeken, het programma op de vroege zondagavond waar reizigers en personeel op Australische luchthavens worden gevolgd, weet intussen wel dat drugs in alle vormen komt. Niet alleen in dubbele bodems in koffers of bolletjes in het lichaam, maar ook via de post in brieven, gouden flamingo’s, stofzuigers, zeewiervellen… Noem het, en het is vast al een keer geprobeerd.

Betrapt

Al is een poedertje of pil in een kunstpenis nog niet de revue gepasseerd in Border Security. Het gebeurde dan ook niet in down under, maar in Brussel. Maar eigenlijk ook wel down under. Een Brit smokkelde namelijk cocaïne in z’n kunstpenis. De man werd op de luchthaven van Brussel betrapt na aankomst uit Jamaïca. Justitie eist nu een celstraf van drie jaar.

De reiziger bleek bij een controle al positief te testen op cocaïne, waarna de man naar een ziekenhuis werd overgebracht voor een diepgaander onderzoek. Daar stelden artsen en agenten vast dat de man was voorzien van een kunstpenis met daarin 127 gram cocaïne. De man zei dat hij in Jamaïca op bezoek was geweest bij zijn moeder en een kennis hem daar cocaïne had aangeboden. Hij zou het witte poeder vervolgens hebben meegenomen om thuis te proberen, en dacht waarschijnlijk dé verstopplek der verstopplek te hebben bedacht.

Nog meer kunstpenissen

Hij is overigens niet de eerste die een kunstpenis gebruikte voor ‘iets stouts’, afgezien natuurlijk van de oorspronkelijke functie van het seksspeeltje. In Duitsland gebruikte een man het om de politie te misleiden tijdens een alcoholcontrole. Maar ook hij viel door de man met z’n kunstpenis. „Slim, maar niet slim genoeg.”

