‘Verdachte terrorist Reading was net uit gevangenis’

De man die is gearresteerd na de dodelijke steekpartij in het Engelse Reading is volgens Britse media een 25-jarige Libiër die op enkele kilometers van de plek van het incident woont. Buren hebben verklaard dat de man pas was vrijgelaten uit de gevangenis.

De krant The Independent meldde dat het gaat om Khairi Saadallah. Waarvoor hij in de gevangenis zat, is niet bekend.

Drie mensen om het leven

Door de steekpartij, die de politie een terreurdaad noemt, kwamen zaterdagavond drie mensen om het leven en raakten drie anderen gewond. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat meer mensen bij de steekpartij betrokken waren. Het motief van de verdachte is niet bekend. Hij blijft vastzitten.

De steekpartij was in het park Forbury Gardens, naar verluidt na een betoging tegen racisme en politiegeweld. Het incident had daar volgens de politie niets mee te maken omdat het drie uur na afloop van die bijeenkomst was.

