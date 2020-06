Nijntje is 65 en krijgt daarom een gouden postzegel

Nijntje is 65 jaar en dat wordt – op gepaste coronawijze – gevierd. Dit hele jaar staat in het teken van 65 jaar nijntje, wereldwijd het bekendste en populairste van alle figuren uit de boeken van Dick Bruna.

PostNL brengt ter gelegenheid van dit jubileum een gouden postzegel voor het jarige kinderboekenkonijn(tje) uit in een beperkte oplage.

24-karaats Nijntje

De 24-karaats gouden postzegel is in een oplage van duizend stuks gemaakt. PostNL levert de postzegel inclusief een speciaal bewaardoosje met het officiële logo van nijntje pluis (jawel, met kleine letters geschreven). Later dit jaar verschijnen meer postzegelvellen, gewijd aan nijntje en haar familie en vriendjes.

De afbeelding van nijntje op de gouden persoonlijke postzegel is afgeleid van het logo voor nijntje 65 jaar. Dit logo is ontwikkeld om de nadruk te leggen op het langdurige succes van nijntje: er zijn inmiddels al drie generaties met het op een eenvoudige manier getekende dier opgegroeid. In de afgelopen 65 jaar heeft nijntje de wereld veroverd, als hoofdpersoon in talloze prentenboekjes voor kinderen. Ook is het witte konijntje te zien geweest op televisie, in de bioscoop en in het theater.

Nijntje-vader Dick Bruna

Nijntje werd ‘geboren’ in 1955 toen illustrator Dick Bruna (1927-2017) voor het slapengaan van zijn oudste zoon een verhaaltje vertelt over een wit konijn. Ze hadden die eerder op de dag in de duinen bij Egmond aan Zee gezien. De populariteit van nijntje is zo groot omdat veel kinderen zich in haar en haar avonturen herkennen. Zij is ongecompliceerd, onschuldig, positief en staat open voor nieuwe ervaringen.

Festiviteiten afgelast

In verband met het coronavirus zijn alle publieksevenementen rondom nijntje 65 jaar afgelast. Wel zijn er allerlei bijzondere producten te koop. Voor de boekhandel is een speciale boekencarrousel gemaakt in de vorm van een taart, met ruimte voor 48 boekjes van nijntje. In oktober gaat een nieuwe musical over nijntje het land rond, als dat tenminste weer is toegestaan. In het Centraal Museum is sinds dit weekend tot en met 20 september de tentoonstelling nijntje, 65 jaar bron van inspiratie te zien, gebaseerd op een internationaal fashion- en designproject.

Verkrijgbaarheid

De gouden postzegel nijntje 65 jaar is, zolang de voorraad strekt, uitsluitend verkrijgbaar via de webshop van PostNL. De zegel is bedoeld voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De geldigheidstermijn is onbepaald.

