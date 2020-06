Protesten Londen lopen uit op rellen door extreem-rechts

Protestacties die zaterdag plaatsvinden in Londen lopen uit de hand. Op meerdere plekken in Engeland wordt geprotesteerd tegen racisme, maar in de hoofdstad is onder andere een extreemrechtse groep op de been. Deze is in gevecht geraakt met de politie.

Trafalgar Square

De politie houdt twee groepen van ongeveer honderd mensen uit elkaar op Trafalgar Square. Er wordt met flessen en blikjes gegooid en vuurwerk afgestoken. De politie heeft gewaarschuwd dat sommige mensen wapens proberen mee te nemen naar protestacties.

In en rond Parliament Square verzamelden zich honderden mensen. Het zijn voornamelijk witte mannen. Velen van hen dragen voetbalshirts. Ze roepen „Engeland, Engeland” en „Winston Churchill, hij is één van ons” in de buurt van het standbeeld van de oorlogspremier. Volgens berichtgeving op Twitter doet een aantal van hen de Hitlergroet. Ook worden er spreekkoren gehouden met „We are the racists.”

I’m sorry but fuck your statues, fuck your nazi salutes, fuck your deluded idea of what being British is about, fuck anyone who thinks that the #BlackLivesMatter protests are wrong. You’re a disgrace #londonprotests pic.twitter.com/OFxXaCJ8lh — Dan Dunn (@Dunndb01) June 13, 2020

Scuffles have broken out between protesters and police in London. These counter-protesters want to protect statues and monuments in London after they were targeted in #BlackLivesMatter protests last week. Latest on the UK protests here: https://t.co/FI7D86ZBpU pic.twitter.com/jOdvrolIiR — SkyNews (@SkyNews) June 13, 2020

The right-wing commentators who had so much to say about the #BlackLivesMatter protests over the last few days are a bit quiet today? #NationalDisgrace #FarRight #StatueDefenders Thugs/Nazi pic.twitter.com/rzobiXlLyS — Britgirl Hates Bozo and Brexit (@MarieAnnUK) June 13, 2020

Discussie over standbeelden

De protesten tegen racisme in het Verenigd Koninkrijk hebben ook daar geleid tot een discussie over standbeelden van historische figuren. Betogers haalden eerder in Bristol het beeld neer van slavenhandelaar Edward Colston en gooiden het in het water.

De autoriteiten hebben in Londen uit voorzorg standbeelden afgeschermd, waaronder het beeld van Churchill. Daar had iemand vorige week met verf „is een racist” opgespoten, tot woede van sommige Britten. „Mijn cultuur wordt aangevallen. Dit is mijn cultuur en mijn Engelse geschiedenis. Waarom moet Churchill worden afgeschermd?”, zei een betoger.

Things already escalating here on Parliament Square. Bottles and smoke bombs thrown at police. And you can see as a protestor smacks my phone out of my hand as I try to film the scuffles. Turning on journalists too. @LBC @LBCNews pic.twitter.com/XgsoLfJExe — Matthew Thompson (@mattuthompson) June 13, 2020

