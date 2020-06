Eerste Kamer: Huren mogen per 1 juli niet omhoog

De Eerste Kamer blijft vasthouden aan een tijdelijke stop op de verhoging van huren.

Voor de tweede keer steunde een meerderheid van de senatoren een motie die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) oproept te regelen dat de jaarlijkse verhoging per 1 juli niet doorgaat. De bewindsvrouw herhaalde vorige week tijdens het debat al dat ze geen algemene bevriezing van de huren wil. Binnenkort zal ze met een reactie komen op de wens van de Eerste Kamer.

De SP in de senaat diende vorige week de tweede motie in waarin een dwingend beroep op Ollongren wordt gedaan om de eerste motie alsnog uit te voeren. Die motie kreeg dinsdag steun van FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, PvdD, 50PLUS en OSF. GroenLinks, de SP en PvdA begonnen halverwege april al over de huren.

Geen meerderheid ‘huren’ coalitie in Eerste Kamer

De coalitiepartijen hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. Steun was er nog wel van de SGP en de fractie-Otten, maar het was met 36 van de 75 stemmen net niet voldoende om de nieuwe motie weg te stemmen. De regeringsfracties vinden dat de minister met allerlei maatregelen al flink tegemoetkomt aan de zorgen en wensen in de senaat.

De voorstanders vinden dat de huren per 1 juli niet verhoogd moeten worden, omdat veel mensen financieel zijn getroffen door de coronacrisis. Ollongren vindt een bevriezing van alle huren echter niet doeltreffend. Ze wil dat verhuurders de huurders die door corona in nood komen – naar haar schatting 2 procent van de huurders – helpen met gerichte maatregelen. Ze heeft daarover afspraken gemaakt met de verhuurders in de sociale en private sector. Ook is dit jaar de huurverhoging beperkt tot de inflatie van 2,6 procent plus 1 procent.

Corporaties en pariticuliere verhuurbedrijven ‘de dupe’

Als de huurverhoging over de hele linie niet door zou gaan, kost dit de corporaties en particuliere verhuurbedrijven volgens de minister minstens 410 miljoen euro. Dat geld is nodig om nieuwe huizen te bouwen – waar een groot tekort aan is – en voor onderhoud en verduurzaming van woningen.

De Woonbond vindt dat de Eerste Kamer „een duidelijk signaal” heeft afgegeven en is daar blij mee. „Veel mensen maken zich zorgen over hun stijgende huur, terwijl ze verwachten dat hun inkomen daalt”, aldus een woordvoerder. „Het probleem met het beloofde maatwerk is dat huurders er zelf geen recht op hebben en dus afhankelijk zijn van de goede wil van de verhuurder.”

