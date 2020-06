Duitse grenspolitie stuurde bijna 200.000 mensen terug om corona

De Duitse grenspolitie heeft bij grenscontroles in verband met het nieuwe coronavirus tot 11 juni zo’n 196.000 mensen teruggestuurd. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer tegen de krant Bild am Sonntag.

De grenscontroles werden uitgevoerd vanaf 16 maart. Daarbij werden ongeveer 6000 politieagenten ingezet. Van hen hebben 122 het coronavirus opgelopen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn.

Seehofer beschreef de inzet als een van de moeilijkste tot nu toe. De minister prees de agenten om hun handelen in de „uitzonderlijke situatie”.

Op Twitter dankte Seehofer ook de bevolking. „Ik ben blij dat we ons nu voorzichtig weer aan meer vrijheid kunnen wagen.” Om middernacht tussen zondag en maandag lopen de laatste controles aan de Duitse grenzen voorlopig af.

Nederlandse grens

Ook bij de Nederlandse grens ontstonden in april en mei met enige regelmaat files als gevolg van de controles. Zo werd de Koninklijke Marechaussee ingezet om Duitsers die de grens over wilden steken te waarschuwen. Dat bleek echter weinig effect te hebben, veel Duitsers staken de grens namelijk gewoon over omdat het niet verboden was.

