Viroloog: ‘Betogers demonstratie Dam moeten goed op gezondheid letten’

Hoogleraar virologie Marion Koopmans houdt „serieus rekening” met de mogelijkheid dat de grote demonstratie tegen racistisch politiegeweld in Amsterdam kan leiden tot een nieuwe golf van coronabesmettingen. „Met zo’n grote groep is duidelijk dat die kans bestaat”, reageert Koopmans, die geldt als autoriteit op haar vakgebied, op de betoging.

Over de demonstratie op de Dam zelf wil Koopmans geen oordeel vellen. „Maar uit virusoptiek is dit een gebeurtenis die je liever niet ziet.”

De Dam stond maandag vol met mensen die hun afkeer wilden tonen tegen racistisch optreden door de politie in de Verenigde Staten. Door de drukte was anderhalve meter afstand houden tot anderen voor veel demonstranten praktisch onmogelijk.

Milde klachten? Laat je testen

Koopmans, die verbonden is aan het Erasmus MC in Rotterdam en de afgelopen maanden veelvuldig in actualiteitenprogramma’s op tv was te zien, hoopt dat de deelnemers aan het protest de komende weken extra goed hun gezondheid in de gaten houden. Ze raadt die mensen aan zich bij milde klachten te laten testen op het coronavirus.

„Als het meevalt, is dat mooi, maar als het tegenvalt is het zuur”, zegt de hoogleraar. Ze benadrukt nog eens het belang om versoepelingen van het coronabeleid stap voor stap door te voeren. Door grote samenkomsten, zoals de demonstratie, blijft mogelijk minder ruimte over voor andere versoepelingen, zegt Koopmans. „Het is ook een kwestie van solidariteit.”

Wind en stralende zon

Viroloog Mariet Feltkamp van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) verbaasde zich over de omvang van de betoging. Ook zij stelt dat het risico bestaat dat deelnemers elkaar hebben besmet, maar anderzijds waren er volgens haar ook omstandigheden die het risico kleiner maakten. Zoals de wind en de stralende zon. „Het virus houdt helemaal niet van uv-straling. Verder was er goede ventilatie. Dat betekent dat druppeltjes en aerosolen (kleine druppeltjes, red.) snel verwaaien”, legde ze uit op NPO Radio 1. Het feit dat veel demonstranten mondkapjes droegen én dat het virus in Nederland op zijn retour is, maakt ook verschil.

Feltkamp riep mensen die hebben meegedaan wel op nu thuis te blijven en zich te laten testen als ze gezondheidsklachten krijgen.

Vanavond is er een demonstratie in Den Haag (geen maximum aantal mensen gesteld, wel een anderhalvemeter-verplichting) en Groningen (ruimte voor 800 demonstranten). Morgen is Rotterdam ‘aan de beurt’. Daar wil burgemeester Aboutaleb maximaal 80 betogers toestaan.

