Zelfregulering lachgashandelaren? ‘Ik wil nog steeds lachgasverbod’

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) voelt er niets voor om lachgasleveranciers de verkoop aan consumenten zelf te laten reguleren.

De bewindsman houdt vast aan het verbod op het roesmiddel dat hij eerder al aankondigde.

Lachgas reguleren

Een aantal ondernemers, verenigd in de Branchevereniging van Verantwoordelijke Lachgas Leveranciers (BVLL), kwam vorige week met een voorstel naar buiten. Ze stelden daarin onder meer een minimumleeftijd van 18 jaar voor, voorlichting en preventie en regels voor de inkoop bij bonafide handelaren. Volgens de BVLL zal een verbod ertoe leiden dat de handel in het illegale circuit terechtkomt.

Maar Blokhuis laat weten door te gaan „op de ingeslagen weg van het lachgasverbod”, en verwijst daarbij naar een advies van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs over de schadelijkheid van lachgas als roesmiddel.

Lachgas verbod

De uitwerking van het verbod wordt gedaan „in goed overleg met de producenten en handelaren voor de eigenlijke toepassing van lachgas”, zegt Blokhuis. Lachgas wordt bijvoorbeeld in de industrie gebruikt. „Helder is dat we niet gaan voor zelfregulering en ook de handelaren in recreatief gebruik niet betrekken bij de uitwerking.”

Populair lachgas

Lachgas is als roesmiddel populair omdat het gemakkelijk legaal verkrijgbaar is en omdat het door gebruikers als een relatief onschuldig middel wordt gezien. Deskundigen waarschuwen dat veelgebruikers ernstige gezondheidsklachten kunnen krijgen en dat het risico op verslaving niet kan worden uitgesloten. De afgelopen jaren deden zich tientallen verkeersongevallen en -incidenten voor waarbij lachgas in het spel was. Tijdens de coronacrisis gebruiken jongeren uit verveling meer drugs thuis, maar ze gebruiken juist minder lachgas.

