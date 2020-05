Helft jonge drugsliefhebbers gebruikt nu meer: verveling

Bij ongeveer de helft van jongeren die wel eens drugs gebruikt, is het drugsgebruik in tijden van thuisquarantaine toegenomen.

Ook gebruiken zij drugs vaker thuis en op straat, blijkt uit een enquêteonderzoek van Stichting TeamAlert.

De intelligente lockdown in Nederland heeft impact op het sociale leven van veel jongeren. Zij kunnen niet meer uitgaan, de festivals gaan niet door en ze kunnen moeilijker afspreken met hun vrienden. Stichting TeamAlert wilde met een enquête erachter komen of deze verandering van het sociale leven invloed heeft op het drugsgebruik onder jongeren. Daaruit komt naar voren dat bijna de helft van de drugs gebruikende jongeren vaker drugs is gaan gebruiken tijdens de thuisquarantaine.

Gelukkig niet in de auto

„Dat baart ons niet direct zorgen”, zegt Tom Plaum van Team Alert tegen Metro. Plaums jongerenorganisatie houdt zich bezig met jongeren en risicogedrag. Vanuit die visie richt TeamAlert zich op maatschappelijke thema’s die jongeren aangaan, zoals verkeersveiligheid, een gezonde leefstijl en slim omgaan met geld. „Wat wij ons afvroegen is of de jeugd nu ook meer drugs gebruikt op plekken waar dat gevaarlijk is, zoals in de auto. Dat is gelukkig niet het geval. Het gebruik speelt zich vooral thuis af, of op straat.” Ter indicatie: drugs gebruiken onder jongeren speelde zich voor coronatijd bij 61 procent thuis af, nu is dat 76 procent.

Meer gebruik door verveling

De reden waarom het drugsgebruik is toegenomen, is volgens de jongeren simpelweg verveling. Ze geven aan dat er ten tijde van thuisquarantaine weinig anders te doen is, waardoor ze maar drugs gaan gebruiken. Toch geeft ook bijna 30 procent van de ondervraagden aan dat hun drugsgebruik juist is afgenomen. Daar wordt met name het gebrek aan feestjes en festivals en het niet kunnen afspreken met vrienden als redenen gegeven van hun verminderde drugsgebruik.

Lachgasgebruik gedaald

Ten slotte is ook gevraagd welke soorten drugs de jongeren gebruiken voor en tijdens de coronatijd. Wat opvalt is dat het gebruik van lachgas onder de jongeren sterk is gedaald. Voor de coronacrisis gebruikte 43 procent van de ondervraagden lachgas, tijdens de coronacrisis is dat slechts 13 procent. Een mogelijke verklaring voor deze daling kan zijn dat lachgas een drug is die veelal in (vrienden)groepen wordt gebruikt. Aangezien tijdens de intelligente lockdown jongeren als groep niet bij elkaar mogen komen, lag het in de lijn der verwachting dat het lachgasgebruik is afgenomen.

En nu?

Of er iets met dit onderzoek moet worden gedaan, wacht Team Alert nog even af. Tom Plaum: „We zullen eerst bekijken wat de reacties zijn. Overigens keuren wij als organisatie het roken van een jointje niet af. Wat iedereen thuis doet moet hij of zij zelf weten. Het gaat erom dat drugsgebruik niet tot gevaar leidt.”

Aan het begin van de coronatijd schreeft Metro over het gebruik van cocaïne dat was toegenomen. Het Trimbos Instituut constateerde toen dat ‘cocaïnegebruik onder jongeren in het uitgaansleven niet zo gek is’.

