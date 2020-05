Vitens: ‘Pas op, anders straks geen water meer uit de kraan’

In het oosten van het land is in de maand mei ruim 4 miljard liter drinkwater meer getapt dan normaal. Zaterdag was de vraag naar water op piekmomenten 70 procent hoger dan anders.

“Reden voor grote zorg over de komende zomermaanden. We hebben onze mogelijkheden tot het uiterste opgerekt”, aldus Jelle Hannema, bestuursvoorzitter van drinkwaterbedrijf Vitens.

Vitens, dat water levert aan 5,7 miljoen huishoudens in vijf provincies, maakte zondagochtend bekend dat Gelderland en Overijssel het hele pinksterweekeinde rekening moeten houden met minder water uit de kraan. De watervraag was volgens het bedrijf zo extreem groot, dat alleen verlagen van de waterdruk in de leidingen ervoor kon zorgen dat iedereen nog water uit de kraan krijgt. Vitens dringt aan op niet sproeien van de tuin en korter douchen.

zwembad

Grote boosdoeners zijn volgens Vitens naast de warmte en de droogte de opzetzwembaden, die massaal worden aangeschaft nu veel mensen hun vakantie in eigen land gaan doorbrengen door de coronacrisis. Onderzoek dat Vitens heeft laten doen wijst uit dat 26 procent van alle huishoudens al zo’n zwembad heeft en dat 20 procent overweegt om er een aan te schaffen. In zo’n zwembad gaat gemiddeld 2400 liter drinkwater. Hannema: “Overal gelden al sproeiverboden voor landbouwers. Die zien hun gewassen verpieteren. Het kan niet zo zijn dat we ondertussen in de tuin een zwembad laten vollopen met duizenden liters drinkwater.”

Hannema waarschuwt dat de drinkwatervraag snel omlaag moet. Gekeken wordt al naar een sproeiverbod voor tuinbezitters, wat in de twee voorgaande droge jaren nog niet nodig was. Wie al een zwembad heeft moet geen nieuw drinkwater toevoegen, maar op een andere manier zuiveren. Wie er nog een wil kopen, moet zich bedenken dat er overal elders gezwommen kan worden. “Want anders komt er straks helemaal geen water meer uit de kraan.”

Water besparen

Een ander drinkwaterbedrijf, Waternet, geeft op haar site een aantal tips waarmee er bespaard kan worden op water:

Gebruik een douchekop die water bespaart. Zo bespaart u al snel 45% water. En u bespaart meteen op uw gasrekening. Want de energie die u gebruikt om uw douchewater op te warmen, kost meer dan het douchewater. Vervang een oud toilet door een nieuwe. Nieuwe wc’s hebben kleinere reservoirs. Daardoor bespaart u al snel een hoop water. Zet uw vaatwasser en wasmachine op eco-modus. Het wassen duurt langer, maar het is gunstig voor uw waterrekening. Geef planten ’s zomers niet elke dag water, maar 1 keer per week een flinke hoeveelheid. Planten krijgen dan langere wortels. Ze kunnen zo zelf dieper in de bodem water vinden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.