Hendriks: ‘Hervat competities vóór 1 september’

Sportwedstrijden en competities moeten vóór 1 september weer hervat kunnen worden. Dat is de wens van Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF in Studio Sport. „Ik wil absoluut daarover het gesprek met de overheid aangaan.”

Vooralsnog is het in coronatijd voor de ongeveer 1000 profvoetballers en 1000 profs in andere takken van sport alleen toegestaan te trainen. Volgens de regels van de overheid mogen pas vanaf 1 september de competities weer beginnen, vooral nu uit onderzoek is gebleken dat bij contactsporten het risico op overdragen van het virus vrij klein is. „Veel kleiner dan we in eerste instantie aannamen”, zegt Hendriks.

Alle zeilen bijzetten

Hendriks vindt dat: „We met elkaar weer alle zeilen bij moeten zetten om te kijken wat we weer kunnen doen.” Hij noemt nog twee argumenten die een eerdere opstart van de topsport rechtvaardigen. „Het gaat om een klein aantal Nederlanders, dus het risico voor de rest van het land is zeer beperkt. Bovendien beschikt de topsport over de luxe van fulltime medisch begeleiding, er is altijd een medische staf die kan meekijken.

De technisch directeur gaf verder nog aan dat hem opvalt dat topsporters zich goed aan de richtlijnen van de overheid houden. „Ik heb op de velden gekeken de laatste weken. Iedereen houdt zich er goed aan. Ik denk dat we een goede case hebben.”

In andere Europese landen zijn competities inmiddels weer hervat. Zo wordt er in veel landen al weer gevoetbald. In onder andere Duitsland, Engeland en zelfs Italië rolt de bal weer het doel in.

Lauwe sportzomer

Waar de zomer van 2020 vol had moeten staan met sport, ziet dat er anno nu iets anders uit. Geen Olympische Spelen, geen EK Voetbal en geen Tour de France. Eerder riep Hendriks sporters op om vooral te focussen op hun eigen gezondheid. „Het is nu vooral belangrijk om tegen sporters te kunnen zeggen: focus je op je gezondheid, pas je trainingsprogramma’s wat aan. We weten dat de Spelen in ieder geval niet voor januari zullen plaatsvinden.”

De uitzending van Studio Sport met daarin Hendriks is hier te bekijken.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.