Stress door thuisstuderen en vaak (te) veel afleiding door huisgenoten

Veel studenten ervaren nu nog meer stress dan ze al hadden door het thuisstuderen. Ook worden ze vaker afgeleid en is de motivatie soms ver te zoeken.

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft eind april een survey gehouden onder bijna 5000 studenten en 1300 medewerkers om te peilen hoe het thuis studeren en werken hen vergaat. Hoewel er ook voor de coronacrisis een hoge druk en stress werden ervaren, lijkt er nu sprake te zijn van een nóg hogere druk en stress dan eerder het geval was.

Studenten

Voor 30% van de studenten gaat het thuis studeren ze (erg) goed af. Twee op de vijf geeft juist aan dat het thuis studeren ze niet goed afgaat. Bijna driekwart van de studenten geeft aan dat er zaken zijn die het thuis studeren lastig maken, zoals afleiding van huisgenoten, motivatie en concentratie. Nederlandse studenten gaat het thuis studeren beter af in vergelijking met internationale studenten.

Een opvallende uitkomst is dat studenten die alleen wonen meer last hebben van angst en eenzaamheid, en dat ze meer piekeren. Studenten die zorgtaken hebben en/of inwonende kinderen ervaren meer studiedruk en -stress. Van de ondervraagde studenten geeft 38% aan dat ze wel hulp vanuit de universiteit kunnen gebruiken. Daarbij worden onder andere ‘begeleiding’, ‘duidelijke communicatie’ en ‘druk verlagen’ genoemd.

Medewerkers

Iets meer dan de helft van de medewerkers geeft aan dat het thuiswerken ze (erg) goed afgaat, tegenover 16% die aangeeft dat het thuiswerken ze niet goed afgaat. Zaken die het thuiswerken belemmeren zijn onder andere de werkplek, zorg voor kinderen en concentratieproblemen.

Universiteit biedt hulp

„We zijn trots op de veerkracht die onze medewerkers en studenten tonen”, zegt Rutger Engels, rector magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam. „Dit hebben we al eerder ervaren en dit wordt bevestigd door het onderzoek. Toch ondervinden verschillende groepen moeilijkheden in het thuis studeren en werken. Hierop ondernemen we verschillende acties.” Hierbij kan gedacht worden aan het intensiveren van het contact, het leren omgaan met stress en onzekerheid, het aanbieden van een hulpplatform als Are you ok out there? voor studenten en OpenUp voor medewerkers en het steunen van studenteninitiatieven zoals StayRotterdam.

„In het bijzonder zijn wij benieuwd naar wat we kunnen leren van studenten en medewerkers die veerkrachtig omgaan met thuis werken en studeren en hoe we deze kennis en hun inzet kunnen gebruiken om degenen die het moeilijker hebben te helpen", vervolgt de rector magnificus. Ze zullen dit onderzoek dan ook blijven herhalen om goed zicht te hebben op hoe het met hun studenten en medewerkers gaat. „Uit deze survey blijkt namelijk dat in deze crisis sommigen in onze gemeenschap kwetsbaarder zijn dan anderen. Het is een reëel risico dat die kwetsbaarheid omslaat in ziekte, en dat willen we koste wat kost voorkomen.” Alle resultaten uit het onderzoek lees je hier.