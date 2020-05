In beeld: Kappers starten midden in de nacht met knippen

In een studentenflat in Den Haag woedde zondag een zeer grote brand. Het vuur is inmiddels uit, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd, zeven anderen zijn ter plaatse nagekeken.

De brand is uitgebroken in een appartement op de zestiende verdieping van de flat De Struyck aan het Rijswijkseplein. Er ging een explosie aan de brand vooraf. Waardoor die werd veroorzaakt is nog onbekend. Ook in omliggende appartementen woedde vervolgens brand. De situatie was snel onder controle. De brandweer ging over op nablussen, ventileren en het controleren van de appartementen op koolmonoxide.