Na middernacht mogen kappers weer kappen

Kappers openen maandag weer de salons na weken van sluiting. Sommigen zijn er erg vroeg bij. In Brabant zetten ze vlak na middernacht de schaar in de coronakapsels.

In Den Bosch konden ze geen seconde langer wachten. Daar wordt kapsalon Het Haaratelier, de salon van de bekende haarstylist en visagist Mari van de Ven, om middernacht heropend door de plaatselijk wethouder van economische zaken. Medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis krijgen korting.

Kappen voor het goede doel

In Boxmeer ging de eerste knipbeurt naar de hoogste bieder van een veiling voor het goede doel. Het opgehaalde geld gaat naar de stichting Vrienden van het Maasziekenhuis.

Woensdag werd bekend dat kappers en andere contactberoepen als pedicures en schoonheidsspecialisten vanaf maandag weer aan het werk kunnen.

Pop-up kapsalons voor coronakapsels

Om aan de verwachte vraag te voldoen opent kapsalon Ploegmakers in Schaijk de eerste 'pop-up coronakapsalon', vlakbij de bestaande zaak. „We werken normaal met zeventien mensen tegelijk in de salon, dan is het heel erg moeilijk om aan de anderhalve meter afstand te kunnen voldoen", zegt kapster Sessie Ploegmakers. Anticiperend op de grote vraag bouwde ze in korte tijd een lege winkelruimte om tot volwaardige kapsalon met stoelen, spiegels en wasbakken. De stoelen en spiegels staan in Schaik op minimaal twee meter afstand van elkaar. Markeringen op de grond geven de afstand aan en tussen de stoelen staan pvc-schermen.

Illegaal knippende kapper betrapt door buurtbewoner

Niet elke kapper vond het wachten op het groene licht van Rutte even makkelijk. Een kapper zette zijn werkzaamheden door in een schuurtje en werd betrapt door een buurtbewoner. Dit nieuws werd afgelopen donderdag bekend. De kapper kon rekenen op een boete van 4000 euro, voor de klant viel de boete een stuk lager uit: 400 euro.

Kapsalonklanten mogen geen coronaklachten vertonen

In het stappenplan van het kabinet staat dat contactberoepen vanaf maandag 11 mei hun deuren weer mogen openen. De eis is wel dat voordat zij klanten ontvangen, zij er zeker van moeten zijn dat de klant geen klachten heeft die op corona kunnen duiden. Het zal in een kapperszaak niet verplicht zijn om een mondkapje te dragen, dat heeft waarschijnlijk tot gevolg dat niet alle stoelen in de zaak gebruikt kunnen worden.

Kapsalons worden ‘coronaproof’

Al wekenlang waren verschillende kapperszaken door het hele land druk bezig om hun zaak ‘coronaproof’ te maken. Kappers investeerden in handschoenen, wegwerpkapmantels, plastic kappen voor op het hoofd van de kapsters en plexiglas voor de kassa.