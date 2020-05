Cijfers RIVM: tien nieuwe coronadoden in ons land

Een stijging van tien nieuwe coronadoden in ons land. Vijftien patiënten zijn in het ziekenhuis opgenomen.

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5680. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tien nieuwe meldingen van overlijdens binnengekregen, zaterdag waren dat er nog 27. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven.

Corona in ziekenhuis

Er zijn 15 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen vanwege het coronavirus, een dag eerder waren dat er 45. Het totaal aantal ziekenhuisopnames staat nu op 11.552.

Tot nu toe zijn er 43.995 bevestigde Covid-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Dat zijn er 125 meer dan zaterdag. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken, meldt het instituut. Omdat niet alle Covid-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger.

Ouderen

Vooral ouderen sterven aan de longziekte Covid-19, die door het virus wordt veroorzaakt. Bijna 89 procent van de overledenen is ouder dan 70 jaar.

Van de mensen onder de 70 jaar die aan de ziekte zijn bezweken, leed 70 procent aan een „onderliggende aandoening”, zoals het RIVM het verwoordt. Het vaakst gaat het om hart- en vaatziekten, gevolgd door diabetes en chronische longaandoeningen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.