RIVM: 27 mensen overleden, 45 nieuwe opnames

Het aantal mensen dat aantoonbaar door het coronavirus is overleden, is gestegen met 27. Dat is bijna een halvering ten opzichte van vrijdag. Het RIVM meldt daarnaast 45 nieuwe ziekenhuisopnames, hetgeen wel een stijging is.

Het dodental komt daarmee op 5670. Het werkelijke aantal doden ligt een flink stuk hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven.

Minder op zaterdag

De trend is doorgaans dat er op zaterdag en zondag minder doden worden gemeld dan tijdens de weekdagen. De aantallen vallen daardoor op dinsdag en woensdag vaak extra hoog uit.

Onderliggende aandoening

Zowel het aantal overleden mensen als het aantal ziekenhuisopnames daalt al enige tijd. Het RIVM constateerde dan ook al meerdere keren dat de maatregelen die het kabinet heeft genomen effect hebben. Vooral ouderen sterven aan de longziekte COVID-19, die door het virus wordt veroorzaakt. Bijna 89 procent van de overledenen is ouder dan 70 jaar.

Van de mensen onder de 70 jaar die aan de ziekte zijn bezweken, leed 70 procent aan een „onderliggende aandoening”, zoals het RIVM het verwoordt. Het vaakst gaat het om hart- en vaatziekten, gevolgd door diabetes en chronische longaandoeningen.

