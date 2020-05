Cambuur-erevoorzitter Smid haalt uit: Eric Gudde is een soort autist

De club uit Leeuwarden baalt nog altijd als een stekker van het KNVB-besluit en steekt dit niet onder stoelen of banken.

De club is boos op KNVB-directeur Eric Gudde. Gudde en commercieel directeur Jean-Paul Decossaux, die evenmin op veel waardering kan rekenen in Leeuwarden, besloten onlangs om Cambuur en De Graafschap niet te laten promoveren naar de Eredivisie en dat viel allesbehalve in goede aarde.

Farce

SC Cambuur-erevoorzitter Ype Smid heeft in de podcast van Omrop Fryslan dan ook geen goed woord over voor KNVB-directeur Eric Gudde. „Een soort autist", noemt hij hem. „Die Decossaux heb ik een paar keer gezien op televisie met die Hans van Breukelen, ik weet niet wat die gast daar uitvoert allemaal", zegt Smid, die van 2010 tot 2018 tot de raad van commissarissen van Cambuur behoorde. „En die Gudde is totaal ongeschikt voor dienst. Een soort autist, die niet te bereiken was. Zelfs na die tijd niet. Als je zo'n besluit neemt, moet je er ook voor staan. Het is één grote farce, deze man."

Geen schoonheidsprijs

Smid vindt dat Gudde contact had met zoeken met Cambuur, De Graafschap, ADO Den Haag en RKC Waalwijk. „Als directeur van de KNVB betaald voetbal verdient dit aan alle kanten de schoonheidsprijs niet. Ik snap ook wel dat je het nooit goed had kunnen doen, maar in de aanloop er naartoe waren er formeel en informeel momenten om meer draagvlak te creëren."

Mokerslag

„Dit komt aan als een mokerslag", zei algemeen directeur Ard de Graaf op de dag die de Leeuwarder voetbalannalen waarschijnlijk in gaat als verschrikkelijke vrijdag. „Het is een ongekend besluit. Ik vind het onbegrijpelijk." Ook liet hij toen weten dat ze zich nog zouden buigen over juridische stappen. „Deze muis krijgt nog wel een staart." De fans staan in elk geval vierkant achter hun club en de vlaggen voor iedereen met een geel-blauw hart zijn dan ook niet aan te slepen #SCCambuurkomteraan.