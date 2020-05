'Britten zouden binnen mondmaskers moeten dragen'

Premier Johnson zaait onduidelijkheid met zijn 'routekaart', maar wil wel dat Britten het binnen ook veilig doen.

Britten zouden in kleine afgesloten ruimten mondmaskers moeten dragen en zich voorbereiden op een moeilijke periode van mogelijk een jaar. Ze moeten voorlopig ook afstand van elkaar blijven houden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is volgens de regering van premier Johnson, die nu #StayAlert achter zijn naam op Twitter heeft staan, ook beter dat werknemers zo veel mogelijk thuis blijven werken.

Te veel risico

Het staat allemaal in een routekaart (of spoorboekje, zoals wij het hier noemen) die is opgesteld voor het langzaamaan afbouwen van maatregelen die zijn gericht op het indammen van het uit China afkomstige virus. Johnson sprak de bevolking zondag toe over het afbouwen van coronamaatregelen, maar kreeg een golf van kritiek, omdat hij vooral onduidelijkheid zou hebben gecreëerd.

De oppositie en vakbonden hebben zich tegen de versoepeling gekeerd die volgens Johnson nodig is om de economie op gang te krijgen. Volgens Johnsons tegenstanders neemt hij te veel risico's met de gezondheid van mensen. Johnson zei ook nog dat zijn regering erop rekent dat werkgevers „redelijk" zijn in de omgang met personeel dat mogelijk niet meer naar het werk zou kunnen terugkeren vanwege problemen met de kinderopvang.

Op Twitter klinkt veel tegengeluid. Zo zou Johnson juist de hele economie 'onder de bus' gooien met zijn maatregelen, waar wordt gerefereerd aan een onderzoek gepubliceerd in ons land.

Korte termijn

De routekaart van Johnson is een langetermijnplan en op korte termijn lijkt er weinig wezenlijks te veranderen. Wel is er meer bewegingsvrijheid om te ontspannen of sporten en worden mensen aangemoedigd naar het werk te gaan als ze niet thuis kunnen werken. Het is de bedoeling dat kinderen toch nog voor het begin van de zomervakantie één maand naar school gaan. Kinderen van mensen die cruciale beroepen uitoefenen, moeten snel naar school.

Het plan geeft geen specifieke data en geeft vooral aan wanneer er wordt verwacht dat er een besluit genomen kan worden over versoepeling. In juni bijvoorbeeld wordt waarschijnlijk een besluit genomen over het weer toestaan van culturele evenementen en sportwedstrijden achter gesloten deuren. Die kunnen dan via de media worden verspreid. De laatste fase van het plan gaat 4 juli in en dan wordt ook gekeken naar de heropening van onder meer kappers, kerken en sommige bioscopen, berichtte SkyNews.