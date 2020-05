Amerikaanse sterren protesteren na dood George Floyd

Het is al enkele dagen onrustig in Amerikaanse staten, na de dood van George Floyd door toedoen van politiegeweld. Inmiddels hebben ook talloze sterren met afschuw gereageerd.

Oscarwinnaar Jamie Foxx (Ray) woonde vrijdag een bijeenkomst in Minneapolis bij om te protesteren tegen politiegeweld. Hij kwam niet als een beroemdheid, maar als een broer, zei de acteur voor een overwegend zwarte menigte. „We willen laten weten dat je steun hebt.”

Donald Trump

Zanger John Legend haalde op Twitter woorden aan van de zwarte burgerrechtenactivist Martin Luther King, dat opstand alleen kan worden voorkomen met sociale rechtvaardigheid en vooruitgang.

Dr King's words. So true, so relevant today. https://t.co/RuWyCV9iBR — John Legend (@johnlegend) May 28, 2020

‘Hamilton’-ster Lin-Manuel Miranda riep op tot donaties aan organisaties die gearresteerde demonstranten helpen met geld en advocaten.

Zangeres Taylor Swift wendde zich via Twitter direct tot de Amerikaanse president Donald Trump, die dreigde tegen plunderende demonstranten het leger in te zetten. „Hebt u, nadat u tijdens uw presidentschap het vuur van blanke suprematie en racisme hebt aangestoken, nu het lef om morele superioriteit te pretenderen en vervolgens met geweld te dreigen?”, schreef Swift. „We zullen u in november uit het ambt stemmen.”

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump — Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020

Zangeres Beyoncé publiceerde een foto van de bij de arrestatie gedode George Floyd op haar website en schreef ‘Rest in Power’ (Rust in Macht, naar ‘Rest in Peace’, rust in vrede).

Sinds ze de video van de politieactie heeft bekeken, heeft ze Floyd’s gezicht en woorden niet meer uit haar hoofd kunnen krijgen, schreef Kylie Jenner, tv-ster en zus van Kim Kardashian, op Instagram. ‘Niemand mag in angst leven en niemand verdient een dood als die van George Floyd’.

In veel Amerikaanse steden werd vrijdagavond grootschalig geprotesteerd. In Atlanta werd het hoofdkantoor van CNN bestormd.

Betogers bestormen en bekladden het grote logo van het pand en zwaaiden met Black Lives Matter-vlaggen. Tevens werd er glas bij de ingang vernield en brand gesticht. Een politieauto vatte vlam.

Arrestaties

In veel grote steden gingen duizenden mensen vrijdag opnieuw de straat op om te protesteren. In New York verzamelden veel betogers zich bij het indoor-sportstadion Barclays Center. Er werden tientallen arrestaties verricht en wegen werden afgezet. In Detroit gingen mensen de straat op met borden met daarop ‘Beëindig politiegeweld’ en ‘Ik blijf schreeuwen totdat iedereen kan ademen’.

In een emotionele toespraak riep Bernice King, dochter van Martin Luther King, mensen op naar huis te gaan. „De enige manier waarop we krijgen wat we echt willen, is door geen geweld te gebruiken”, sprak ze.

Recent arresteerde de politie van de staat Minnesota CNN-presentator Omar Jimenez met zijn medewerkers tijdens een uitzending in Minneapolis. De tv-ploeg werd aangehouden terwijl verslag werd gedaan van de rellen in de stad, meldde CNN. Ze zouden hebben geweigerd gehoor te geven aan een bevel zich te verwijderen van de plek waar ze aan het filmen waren. CNN berichtte later dat ze na korte tijd werden vrijgelaten.

Onrustig

Het is al dagenlang erg onrustig in de Verenigde Staten. De protesten en rellen zijn een reactie op de dood van de 46-jarige zwarte man George Floyd. Hij werd maandag gearresteerd en tijdens de arrestatie plaatste een witte agent minutenlang zijn knie op de keel van Floyd. Die overleed aan de gevolgen daarvan in het ziekenhuis.

De agent die op de nek knielde van Floyd is inmiddels aangehouden. Justitie in het Amerikaanse Hennepin County (Minnesota) stelt dat Derek Chauvin, die al was ontslagen, verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van de ongewapende man.

Witte Huis afgesloten

Ook in Washington was het vrijdagavond onrustig, waardoor het Witte Huis enige tijd hermetisch afgesloten is geweest. De lockdown volgde toen demonstranten zich verzamelden op Pennsylvania Avenue, bevestigde woordvoerder Judd Deer van het Witte Huis tegen Amerikaanse media. Later werd de afsluiting weer opgeheven.

Buiten het Witte Huis werd vrijdag zeker één persoon in hechtenis nemen. Op videobeelden was een grote groep demonstranten te zien, met brandende vlaggen die barricades omver wierpen. De demonstranten verspreiden zich later van het Witte Huis naar een ander deel van de stad.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.