BN’ers demonstreren online voor culturele sector

Niet op straat of het Malieveld, maar via het internet demonstreert de culturele sector aankomende week. Met Cultuur in Actie vraagt de sector aandacht voor ‘meer financiële ondersteuning vanuit de politiek én bewustwording dat cultuur geen vrije tijd is, maar van levensbelang’. Vandaag om 10.00 uur gaat de actie van start, via een livestream op cultuurinactie.nl. Hiervoor is een studio in DeFabrique is coronaproof opgebouwd.

Nauwelijks financiële steun

Door de coronacrisis lopen veel muzikanten, filmmakers, acteurs en anderen inkomsten mis. Vanuit de overheid komt daar nauwelijks financiële steun voor, constateert de sector. Omdat het protest niet op het Malieveld kan plaatsvinden, gebeurt dat dus online. Tot en met vrijdag wordt online twaalf uur per dag geprotesteerd. Met een teller wordt bijgehouden hoeveel mensen met hun achterban op het ‘digitale Malieveld’ staan.

De presentatie is in handen van tientallen bekende Nederlanders onder wie Paul de Leeuw, Daphne Bunskoek, Twan Huys, Irene Moors, Richard Groenendijk, Clairy Polak en Jörgen Raymann. Daarnaast laten artiesten als Claudia de Breij, Diederik Ebbinge, Simone Kleinsma, Maarten Heijmans, Huub Stapel en Waldemar Torenstra hun stem horen.

