Warmste Koningsdag uit periode Willem-Alexander op komst

Het wordt warm op Koningsdag, warmer dan koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens eerdere Koningsdagen meemaakten.

Koningsdag start maandag met veel zon. Waaien doet het niet of nauwelijks en de temperatuur wordt voor aprilbegrippen vrij hoog, meldt weersdienst Weeronline. En dat terwijl Koningsdag veranderd is in Woningsdag, met de oproep om – net als andere dagen – in verband met de coronacrisis thuis te blijven. Handhavers zullen op scherp staan om mensen die lak hebben aan de strenge oproep aan te spreken, dan wel te beboeten met een prent van bijna 400 euro.

Lege straten in Amsterdam en overal in Nederland, dat is maandag de bedoeling. | Foto: ANP / Koen van Weel

18 tot 22 graden

Want tja, op Koningsdag gaan we normaal gesproken massaal de straat op om vrijmarkten te bezoeken, te springen op festivals of andere feestjes te vieren. Had dat maar gekund, want het wordt maandag 16 of 17 graden in de kustprovincies en 18 tot 22 graden in de rest van het land. Mocht de temperatuur in De Bilt stijgen naar 17,7 graden of meer, dan is er sprake van de warmste Koningsdag uit de Willem-Alexanderperiode. De warmste Koningsdag tot nu toe was gelijk de eerste in 2014. Deze dag werd gevierd op zaterdag 26 april. De Koninklijke familie bezocht toen het Noord-Hollandse De Rijp en Amstelveen.

26 graden in 1993

De allerwarmste koninklijke feestdag beleefden we in 1993, dook Weeronline in de weerarchieven op. Toen, op 30 april, werd het in De Bilt zomers warm met een maximumtemperatuur van 26,9 graden. De koninklijke familie, met toen nog koningin Beatrix, vierde feest op Vlieland en in Sneek.

Koningin Beatrix, kroonprins Willem-Alexander en prins Claus in Sneek (1993). | Foto: ANP / Toussaint Kluiters

De laatste keer dat het een officiële warme dag werd met maxima van 20 graden of meer was in 2012. Het werd toen 22,4 graden. Dit was de perfecte temperatuur om deze feestdag te vieren. Het was net niet te warm om je te mengen tussen het feestgedruis, maar kon je in met korte mouwen genieten van de vrije dag.

2016: met je jas aan over de Amsterdamse grachten. | Foto: ANP / Remko de Waal

Kouder dan Kerstmis

In 2016 en 2017 beleefden we de koudste koninklijke feestdagen sinds lange tijd. Het werd in De Bilt respectievelijk slechts 10,7 en 10,9 graden. Saillant detail: zowel in 2016 en 2017 verliep Koningsdag kouder dan de voorgaande Kerst. De koudste editie ooit is die van 1970 met een maximumtemperatuur van 8,6 graden.