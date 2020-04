Immuniteitspaspoorten? 'Er is nog geen bewijs voor immuniteit'

Er is nog altijd geen definitief bewijs voor het hebben van immuniteit door mensen die hersteld zijn van het coronavirus. Dat benadrukt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Verschillende regeringen zouden overwegen een soort immuniteitspaspoorten in te voeren voor mensen die hersteld zijn van het virus. Of die mensen ook daadwerkelijk immuun zijn voor COVID-19 is echter maar zeer de vraag zo benadrukt de WHO.

Enorm risico

Zolang er geen bewijs is dat mensen inderdaad immuniteit opbouwen, is het een enorm risico om zoiets in te voeren. Het zou de verspreiding van het virus alleen maar verder kunnen bevorderen.

Een van de landen die onlangs aangaf te willen gaan werken met deze paspoorten is Chili. Zo zouden mensen die antilichamen in hun bloed hebben gewoon weer aan het werk mogen. Maar is momenteel nog geen bewijs dat mensen die hersteld zijn van het virus met antilichamen in hun bloed, niet opnieuw besmet kunnen raken", aldus het WHO.