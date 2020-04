'Heropening New York kan nog maanden duren'

Het aantal coronadoden in de staat New York is in 24 uur tijd opgelopen met 478, iets minder dan de dag ervoor en de geringste toename in meer dan twee weken. Dat heeft gouverneur Andrew Cuomo maandag bekendgemaakt.

Het totaal aantal sterfgevallen in de zwaarst door het virus getroffen Amerikaanse staat kwam daarmee op 18.776. Dat is inclusief de ruim 3700 inwoners die in de stad New York vrijwel zeker zijn overleden door corona maar niet zijn getest. Het aantal geregistreerde besmettingsgevallen nadert de 250.000.

Cuomo wil meer steun van federale overheid