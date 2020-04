Brandstofprijs blijft dalen

De prijzen van motorbrandstoffen zijn in maart, tijdens het begin van de coronacrisis in Nederland, met 6,1 procent gedaald ten opzichte van de maand ervoor. In april ging de daling door.

Maart liet de sterkste daling zien sinds november 2008, ten tijde van de kredietcrisis, meldt het CBS. Als wordt gekeken naar dagprijzen daalde op 10 maart de prijs van benzine ten opzichte van de dag daarvoor met 2,3 eurocent per liter het sterkst sinds 17 oktober 2008.

In april daalde de brandstofprijs verder. Na 31 maart zakte de dagprijs van benzine met 2 procent naar 1,47 euro per liter op 20 april. Het prijsniveau van nu is nog wel hoger dan in 2008. Toen kostte een liter benzine op de goedkoopste dag 1,15 euro.

Pomp langs de snelweg gemiddeld 11 cent duurder

Prijzen van brandstoffen hangen ook af van de locatie van de pomp. Zo zijn tankstations langs de snelweg duurder dan stations die niet aan de snelweg liggen. Het prijsverschil per liter benzine was in maart iets meer dan 11 eurocent. Onbemande stations zijn gemiddeld het goedkoopst.

De prijsontwikkeling van benzine wordt deels bepaald door de prijsontwikkeling van ruwe olie. Het andere deel, in maart twee derde van de prijs aan de pomp, wordt gevormd door belastingen en accijnzen.