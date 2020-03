Werk van Vincent van Gogh gestolen uit museum Singer Laren

Uit museum Singer Laren is in de nacht van zondag op maandag een werk van Vincent van Gogh gestolen. Het gaat om het schilderij met de naam Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar uit 1884.

Het werk was in bruikleen van het Groninger Museum. Dit maakten de museumdirecties en de politie bekend tijdens een persconferentie in het museum.

'Boos, geschokt en verdrietig'

De inbraak in het gebouw aan de Oude Drift was om 03.15 uur. Dieven forceerden de glazen voordeur van het gebouw. „We zijn boos, geschokt en verdrietig”, zei de algemeen directeur van het museum, Evert van Os.

Volgens het museum is de beveiliging volgens protocol verlopen. „We hebben dat goed afgestemd met onze verzekeringsexperts, maar uiteraard kunnen we hier iets van leren."

„Ik ben geschokt en ongelooflijk pissig", aldus museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm. „Dit is heel erg voor het Groninger Museum, voor Singer Laren en voor ons allemaal. Kunst is er om van te genieten en om getroost te worden, zeker in deze moeilijke tijd." Het museum in Laren is momenteel gesloten in verband met het coronavirus.

Rechercheonderzoek

Er is een rechercheonderzoek gestart naar wie het gedaan kan hebben en naar waar het schilderij nu is. In dat onderzoek werken diverse expertises samen, zoals forensische onderzoekers, tactische recherche, kunstroofexperts van de landelijke recherche en de politie in het basisteam. Er worden camerabeelden onderzocht en getuigen worden gehoord. Ook komt er een buurtonderzoek.

Eerdere kunstroof

Het museum in Laren was al eerder slachtoffer van een grote kunstroof. In 2007 werden uit de museumtuin zeven beelden gestolen, waaronder een afgietsel van het beeld van 'De Denker' van de Franse kunstenaar Auguste Rodin. Later werd dat beeld ernstig beschadigd teruggevonden. De twee daders werden in 2010 in hoger beroep veroordeeld tot twee en bijna drie jaar celstraf.