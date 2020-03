Duitse Big Brother-bewoners ingelicht over COVID-19

Het moet een vreemde gewaarwording zijn geweest voor de bewoners van het Duitse Big Brother-huis. Zij kregen dinsdagavond pas te horen dat er een pandemie gaande is.

De sterren van het Duitse realityprogramma kregen in een speciale uitzending videoboodschappen van vrienden en familie. De negen deelnemers waren tot nu toe nog niet op de hoogte, omdat ze compleet afgezonderd van de samenleving wonen.

Glazen wand

De presentator van het programma, Jochen Schropp, kwam samen met Big Brother-arts Andreas Kaniewski langs in het huis om de deelnemers op de hoogte te stellen van het COVID-19 virus. Ze bleven daarbij achter een glazen wand zitten.

De bewoners van het Big Brother-huis werden op 6 februari opgesloten in het huis, op 10 februari was de eerste aflevering op televisie te zien. De deelnemers die later in het huis kwamen, mochten niets meedelen over de situatie. Dinsdag werd uiteindelijk toch besloten de kandidaten in te lichten.

Big Brother

Het programma Big Brother werd verzonnen door John de Mol en in 1999 voor het eerst uitgezonden. Sindsdien zijn er in Nederland en Vlaanderen 15 seizoenen geweest. Het eerste seizoen in Duitsland was een jaar later, in 2000. Ons buurland is inmiddels bezig met seizoen 13 van het programma.

De naam van het programma komt uit George Orwell's boek 1984. In het dystopische verhaal uit 1949, worden mensen non-stop gevolgd door 'Big Brother' - een dictator die alles ziet.