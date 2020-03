Dodental door coronavirus stijgt met 175 tot 1039

Het aantal doden in Nederland als het gevolg van het coronacrisis is in de voorbije 24 uur. Door 175 overledenen stijgt het aantal tot 1039, dat meldt het RIVM.

Net zoals in buurlanden België en Duitsland is het daarmee de zwaarste dag tot dusver als het aankomt op het aantal overleden personen. Bovendien ligt het werkelijke aantal overledenen hoger.

Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. Sterfgevallen worden soms pas na enkele dagen doorgegeven aan het RIVM. En lang niet iedere besmetting wordt vastgesteld door een test. Als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat dus ook niet terug in de statistieken.

Ziekenhuisopnamen

Ook het aantal ziekenhuisopnamen is fors toegenomen. Het RIVM heeft er 722 meldingen bijgekregen in de laatste 24 uur. Ook zijn nog eens 845 mensen positief getest. Dat zijn veelal mensen die er relatief slecht aan toe zijn, want vooral bij ziekenhuisopnames worden coronatests afgenomen.

Op de intensivecareafdelingen liggen volgens de laatste cijfers 1065 ernstig zieke patiënten bij wie het virus is vastgesteld en 54 mensen die waarschijnlijk zijn besmet, maar van wie nog geen testresultaat binnen is. Ook dit aantal kan in werkelijkheid hoger liggen, omdat de registratie soms achterligt. Ziekenhuizen geven opnames op de ic door aan de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).

„Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten", stelt het RIVM al enkele dagen. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg is nog altijd een stijgende lijn te zien. Noord-Brabant, waar de uitbraak begon, lijkt over de piek in ziekenhuisopnamen heen.