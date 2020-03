Recordaantal doden in Spanje, België, Duitsland en Rusland

Het aantal mensen dat in Spanje in 24 uur is bezweken aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus, is dinsdag met 849 sterfgevallen het hoogste sinds het virus in het land opdook.

Tot nu toe was zondag met 838 sterfgevallen de dodelijkste dag. Inmiddels zijn er in totaal bijna 8200 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Maandag meldde het ministerie van Gezondheid dat er in een etmaal 812 sterfgevallen waren geweest.

In de afgelopen 24 uur zijn er ongeveer 9000 besmettingen bijgekomen. Daarmee telt het land nu 94.417 vastgestelde besmettingsgevallen met het virus dat er 30 januari voor het eerst is geconstateerd. Bijna 19.000 patiënten zijn genezen verklaard, meldden Spaanse media.

Meisje van 12

Het aantal overleden coronapatiënten in België is opgelopen tot 705. Onder hen is volgens de gezondheidsautoriteiten een meisje van twaalf jaar. Volgens viroloog Steven Van Gucht is het overlijden van het jonge meisje, maandag, uitzonderlijk. De toestand van het meisje ging plotseling hard achteruit na drie dagen koorts. „We willen onze diepe steun betuigen", zei hij. „Waarom het soms misloopt, weten we niet. Dit moet van geval per geval onderzocht worden."

De afgelopen 24 uur zijn 98 mensen overleden, maar er kwamen daarnaast nog 94 meldingen binnen „met terugwerkende kracht". Daardoor is het aantal in een klap van 513 opgelopen tot 705. Er zijn 485 nieuwe patiënten opgenomen, waardoor er nu 4.920 mensen in het ziekenhuis liggen. Van hen liggen er 1.021 op de intensive care.

128 doden in Duitsland

In Duitsland zijn volgens de laatste cijfers bijna 62.000 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. In 24 uur zijn er 4615 patiënten bij gekomen. 128 patiënten zijn in een etmaal aan het virus bezweken. Daarmee zijn in Duitsland nu 583 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. 128 is tot nu toe met afstand het grootste dagaantal tot dusver. Tot dinsdag was dat namelijk 72 het hoogste aantal.

Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, riep dinsdag de bevolking opnieuw op zich goed te houden aan de maatregelen. „Ik wil alle mensen vragen deze ziekte serieus te nemen", aldus directeur Lothar Wieler. Uit onderzoek blijkt volgens hem dat slechts 41 procent van de Duitsers Covid-19 als gevaarlijk beschouwen.

Teller Rusland begint op te lopen

Ook in Rusland begint het aantal gevallen steeds harder op te lopen, nadat het lang relatief buiten schot van de pandemie bleef. In de voorbije 24 uur kwamen er vijfhonderd nieuwe gevallen bij, waardoor de teller op 2337 staat. Het aantal doden is gestegen van 9 naar 17.

Indonesië sluit zich af

Indonesië laat binnenkort geen buitenlanders meer toe, ook niet op doorreis, om de verspreiding van coronavirus in te dammen. Diplomaten, gasten van overheidsinstellingen en mensen met een vaste verblijfplaats in het land, mogen nog wel het land in. Minister Retno Marsudi (Buitenlandse Zaken) heeft dit dinsdag aangekondigd zonder te melden wanneer de maatregel van kracht wordt.

Indonesië heeft meer dan 1500 besmettingen geconstateerd. 136 coronapatiënten zijn tot dusver overleden. Daarmee heeft het een van de hoogste overlijdens percentages per geconstateerd besmettingsgeval ter wereld. Daarbij moet direct aangetekend worden, dat de regels voor wie er getest wordt van land tot land verschillen.

President Joko Widodo heeft wegens het virus een medische noodtoestand uitgeroepen en zet 22,7 miljard euro extra opzij om de omvang van de gevolgen van het virus te beperken. Het geld is voor zowel medische hulp als economische steunmaatregelen.

Vakantieland

Indonesië is een geliefde vakantiebestemming onder de Nederlandse bevolking. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft naar eigen zeggen 2 april een extra repatriëringsvlucht geregeld van Bali naar Amsterdam voor gestrande Nederlanders.