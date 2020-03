Dit is de Mol van seizoen nummer 20

Buddy, Miljuschka, Nathan of Rob? Kijkers in heel Nederland kregen zaterdagavond rond een uur of 21:00 te horen wie De Mol is van editie nummer 20.

Let op: dit bericht bevat spoilers.

De Mol van dit jaar is: Rob Dekay. De winnaar is Buddy Vedder en dat betekent dat de verliezend finalisten Nathan en Miljuschka zijn.

Deze finale is dan andere finales vanwege het coronavirus, trapte Rik van de Westelaken de aflevering af. Vanwege het coronavirus vond de uitzending vanuit Vondel CS in Amsterdam plaats zonder publiek. Die keuze viel bij een aantal kijkers absoluut in de smaak.

Traditiegetrouw werd de ontknoping voorafgegaan door het bespreken van het seizoen met de reeds afgevallen kandidaten. Leonie, Claes, Jaike, Tina en Anita waren aanwezig in de studio, Johan ontbrak wegens ziekte, hij feliciteerde winnaar Buddy vanuit huis.

De winnaar

Wie een rood scherm te zien krijgt, is verliezend finalist. Nadat Rob een rood scherm te zien kreeg, was Miljuschka de eerste met een rood scherm. Daarna volgde Buddy met een groen scherm, voor Nathan kleurde het scherm rood. Rob of Buddy, dus. Na de kijker en natuurlijk de kandidaten nog een paar minuten in spanning te gehouden te hebben, kwam het grote woord eruit: Rob is de Mol van seizoen 20.

Nóg een Mol dit jaar

Overigens kreeg de kijker aan het eind van de uitzending leuk nieuws: omdat Wie Is De Mol? dit jaar twintig jaar bestaat, komt er een extra seizoen en wel deze zomer. Dat betekent dat we niet een heel jaar hoeven te wachten.