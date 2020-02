Verhoogde concentratie lood in water op 17 Amsterdamse scholen

Het tweede Nederlandse slachtoffer van het coronavirus, een vrouw uit Amsterdam, is werkzaam in Amsterdam UMC, locatie AMC. Dat blijkt uit een interne mail van het ziekenhuis.

De vrouw, die vorige week in de Italiaanse regio Lombardije was, had lichte verschijnselen. Ze werd in het AMC getest en bleek besmet met het coronavirus. Ze werkt in het ziekenhuis, maar niet met patiënten.

De vrouw zit in thuisisolatie in Diemen, maar dat is niet in haar eigen woning, heeft minister Bruins bekendgemaakt. De GGD in Amsterdam onderzoekt met wie de vrouw contact heeft gehad. Ze had geen contact met de man uit Loon op Zand die besmet is.