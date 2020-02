Politie onderzoekt verdachte brief bij pand in Maastricht

De politie onderzoekt in Maastricht een melding over een verdachte brief die is binnengekomen bij een pand aan de Avenue Ceramique.

Volgens de politie is er niets ontploft. De mensen die in het pand aanwezig waren, zijn geëvacueerd. Ze zijn ondergebracht in een gebouw in de buurt.

Het is niet duidelijk of de brief is opengemaakt. De omgeving van het pand is afgezet.

Amsterdam en Kerkrade

Of deze melding verband houdt met de twee bombrieven die eerder op de ochtend ontploften bij een bedrijf in Amsterdam en een bedrijf in Kerkrade is onduidelijk. De melding van de brief in Maastricht wordt ook meegenomen in het onderzoek.

De afgelopen tijd werden in het land al meerdere bombrieven aangetroffen, waaronder in Rotterdam, Utrecht en Maastricht. De bombrieven kwamen onder meer terecht bij hotel Okura in Amsterdam, een tankstation in de hoofdstad en een makelaarskantoor in Utrecht.