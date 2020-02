Let op de aanschafwaarderegeling van je autoverzekering!

De Chinese president Xi Jinping was al eerder op de hoogte van de risico's van het coronavirus dan tot nu toe bekend was. De Communistische Partij in China heeft een toespraak gedeeld waarin te horen is dat de president op 7 januari maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verder zou verspreiden.

Dat de president al eerder van het virus wist is verbazend, aangezien hij er twee weken later pas in het openbaar over sprak. Artsen in China, waaronder klokkenluider Li Wenliang, waarschuwden eind december al voor het virus.

Wenliang maakte op 30 december bij collega's melding van het nieuwe virus. Niet veel later werd hij door de autoriteiten op de vingers getikt voor het 'verspreiden van valse informatie en geruchten via internet'. Hij raakte zelf besmet en stierf op 7 februari.