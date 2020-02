Kamervragen van CDA over 'onhandig' in- en uitchecken bij overstap

Het in- en uitchecken bij de overstap binnen het openbaar vervoer is onhandig geregeld. Daarom stelt het CDA hier kamervragen over en pleiten ze voor strikte eisen voor vervoerders.

CDA-kamerleden Mustafa Amhaouch en Wytske Postma stellen kamervragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Milieu en Wonen over het mogelijk maken van enkelvoudig in- en uitchecken. De partij stoort zich aan het feit dat reizigers bij iedere overstap opnieuw moeten in- en uitchecken.

Onnodige kosten

Dat kan volgens CDA-kamerlid Mustafa Amhaouch een stuk makkelijker. „Als een reiziger van A naar B wil verplaatsen moet het vervoermiddel niet uitmaken. Dat betekent dat de overstap tussen trein, bus, tram en metro volgens dezelfde methode moet verlopen.”

De OV Ombudsman trok al eerder aan de bel over het in- en uitcheckprobleem. Reizigers zouden daardoor snel onnodige kosten maken. „Een foutje in meteen een ‘penalty’ en heeft financiële gevolgen. Het systeem is nu omslachtig en kostbaar” , aldus het kamerlid.

App

De partij diende vorig jaar een al een motie over dit onderwerp in bij de minister. Als reactie daarop kwam het ministerie met plannen voor een mogelijke app. Voor het gebruik van de app is locatiebepaling nodig. „Wij willen dat deze kwestie uitgebreid wordt uitgezocht. Alleen de app is niet voldoende”, zegt Amhaouch. „Er moet namelijk een alternatief zijn voor reizigers die geen app willen gebruiken vanwege privacy redenen. Of niet goed genoeg overweg kunnen met deze digitale functie.” Volgens het kamerlid moet er ook een pas beschikbaar zijn voor diegenen die geen gebruik van de app willen maken.

4 maart vindt een algemeen debat plaats over dit onderwerp. Daarin pleit het CDA voor duidelijke eisen. Amhaouch: „Anders krijgen we wildgroei binnen het systeem. We moeten alle vervoerders op scherp zetten door middel van strikte eisen rondom het betalingssysteem.”