Duizenden mensen herdenken slachtoffers massamoord Thailand

Bij een herdenking in de stad Nakhon Ratchasime in Thailand hebben duizenden mensen stilgestaan bij het bloedbad van zaterdag.

Een 32-jarige militair schoot zaterdag 29 mensen dood en wist 57 mensen te verwonden. De meeste slachtoffers vielen in een winkelcentrum waar hij het vuur opende op het winkelend publiek. De man blijkt de mensen gedood te hebben vanwege een persoonlijk conflict over de koop van een stuk grond. Dat meldden Thaise autoriteiten.

Monniken

De wake was op een centraal plein in Nakhon Ratchasima, ook bekend als Korat. Mensen hielden kaarsen vast en legden witte bloemen neer. Tijdens de wake zongen monniken gebeden voor de slachtoffers.

Rouwenden schrijven condoleanceberichten voor de slachtoffers van de massamoord. / ANP

Patmanee Sudprasertsiri (55) woonde de wake bij. „Ik wilde mijn krachten bundelen en samenkomen om te laten zien dat mensen uit Korat en heel Thailand verdrietig zijn door dit hartverscheurende incident," zei ze.

Ook de 13-jarige Lapasrada Khumpeepong was aanwezig en vertelde dat zij en haar moeder vijf uur op het toilet in het complex hadden gewacht totdat de schutter weg was. „Dank aan degenen die zichzelf hebben opgeofferd om anderen in leven te houden. Zonder jullie zouden we hier vandaag niet zijn", zou Khumpeepong volgens BBC in het condoleanceregister hebben geschreven.

Politiekogels

De premier van Thailand, Prayuth Chan-ocha, is langs het ziekenhuis gegaan om overlevenden te ontmoeten. „Ik hoop dat dit nooit meer gebeurt. Niemand heeft dit gewild", zei hij. Chan-ocha sprak ook over de rol van de politie. Hij zei dat hij in eerste instantie vreesde dat onschuldige mensen in het winkelcentrum per ongeluk geraakt zouden zijn door politiekogels. „Ik ben het nagegaan, maar dat is niet gebeurd."