Dit zijn jullie meest én minst favoriete stations

Reis je frequent met de trein? Dan spendeer je heel wat tijd op stations. Niet iedereen is even tevreden met zijn of haar station, blijkt uit onderzoek.

Het Brabantse Lage Zwaluwe heeft het minst populaire treinstation van Nederland en Klimmen-Ransdaal in Limburg is favoriet. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research waarbij 150.000 reizigers werd gevraagd wat ze van hun station vinden. Het nieuwe station van Delft is de grootste stijger in de zogenoemde Stationsbelevingsmonitor.

Verbetering in Delft

De treinen reden in Delft jarenlang over een spoorviaduct, dwars door het centrum, van en naar het station. Dat was slecht toegankelijk voor mindervaliden. Was vijf jaar geleden nog niet de helft (40 procent) van de reizigers te spreken over het station, in 2019 was 92 procent tevreden met het nieuwe, deels ondergrondse station. In Zuid-Holland wordt alleen Rotterdam Centraal, met 93 procent, net ietsje meer gewaardeerd.

Over het authentieke station Klimmen-Ransdaal, een rijksmonument uit 1913, zijn bijna alle, overwegend vaste, reizigers (97 procent) enthousiast. Het kleine station aan de spoorlijn Heerlen-Maastricht is een ontwerp van architect George van Heukelom die ook onder meer het station van Hengelo bouwde. Dat Lage Zwaluwe met 27 procent het minst populaire treinstation is, komt mede door de afstand tussen het station en het dorp en omdat het pal naast de snelweg ligt.

Steeds tevredener

ProRail en de Nederlandse Spoorwegen, die opdracht gaven voor het onderzoek, zijn blij dat daaruit blijkt dat Nederlanders steeds tevredener zijn over de stations. Van de reizigers gaf 77 procent een zeven of hoger als rapportcijfer, in 2014 was dat 65 procent.

Spoorbeheerder ProRail maakte de afgelopen jaren 21 stations beter bereikbaar, waardoor nu 66 procent van de Nederlandse stations goed toegankelijk is voor mensen met een beperking.