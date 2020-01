Meer boetes uitgedeeld voor wangedrag in het verkeer.

De nieuwe actiefilm Bad Boys for Life blijft het onverminderd goed doen in de Nederlandse bioscopen. Het derde deel in de actiereeks met Will Smith en Martin Lawrence in de hoofdrollen trok in twee dagen tijd al meer dan 66.000 bezoekers.

De film staat daarmee boven aan de lijst met best bekeken titels van dit moment. Dat blijkt zaterdag uit de cijfers van de Nederlandse bioscopen.

Het is het eerste deel in dertien jaar tijd in de reeks. De film werd geregisseerd door het Belgische dertigersduo Bilall Fallah en Adil El Arbi, die doorbraken met de rauwe dramafilms Black en Patser (waarin Ali B een bijrol speelde). Actieproducent Jerry Bruckheimer vroeg het tweetal daarna Bad Boys III te maken.