Geen besluit over verhuizing mariniers naar Zeeland

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de verhuizing van het Korps Mariniers naar een nog te bouwen kazerne in het Zeeuwse Vlissingen. Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) zei eind maart duidelijkheid te willen geven over de kwestie.

Ze gaat begin volgende week overleggen met de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen. Die zijn boos omdat donderdag uitlekte dat de verhuizing van Doorn naar Zeeland van de baan zou zijn. Veel mariniers zijn tegen de verhuizing en verlaten het korps.

Consequenties bespreken

„We gaan met Zeeland in gesprek om dit dilemma ook te schetsen en te praten over als we tot een ander besluit zouden komen wat voor consequenties heeft dat dan voor Zeeland", aldus de staatssecretaris.

Ze zegt zorgen te hebben over de „toekomstbestendigheid en continuïteit van het Korps Mariniers" enerzijds en de consequenties voor Zeeland en Vlissingen anderzijds als de verhuizing niet doorgaat. „Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een heroverweging van het besluit", schrijft ze aan de Kamer.

Verhuizing terugdraaien

Precies een week geleden liet Visser in de ministerraad weten de verhuizing te willen terugdraaien, meldden ingewijden. Dat leidde tot verzet van bewindslieden van CDA en VVD. Over het besluit was wel met de vier coalitiepartijen gesproken. Na de ministerraad werd toen besloten dat er nog geen besluit zou worden genomen en dat gekeken moest worden naar compensatie voor Zeeland.

Overigens heeft Visser de commissaris van de Koning in Zeeland en de burgemeester van Vlissingen al gesproken. Ze heeft aangegeven dat ze het betreurt dat verhalen over de verhuizing in de media zijn opgedoken.

Apeldoorn

Defensie besloot al in 2012 een nieuwe marinierskazerne in Vlissingen te bouwen. Dat zou tussen de 100 en 200 miljoen gaan kosten, werd destijds gemeld. Er wordt nu gekeken of de mariniers naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn kunnen verhuizen. Het schrappen van de verhuizing naar Zeeland zou tientallen miljoenen gaan kosten, meldde Defensie vorig jaar.