‘Als je deze maandag baalt, organiseer een extra feestje’

Drie vrouwen uit Noord-Holland, drie generaties. Wat weten een tiener, een veertiger en een dame van gerespecteerde leeftijd van Blue Monday?

Metro vroeg het Merel Thijsterman (15, Koog aan de Zaan), Judith Sanders (47, Koog aan de Zaan) en Wil Sanders (78, Spanbroek).

Weet je wat Blue Monday is?

Merel: Nee, ik heb geen idee.

Judith: Ja, ik heb wel van deze dag gehoord.

Wil: Ik heb er wat over gehoord, maar weet het toch niet helemaal.

Merel Thijsterman.

Na een uitleg: heb je weleens last van Blue Monday?

Merel: Totaal niet.

Judith: Nee, ik heb daar eigenlijk niet zo’n last van.

Wil: Soms een beetje ja.

Vanuit een gezellige tijd

Kun je je voorstellen dat mensen er echt last van hebben?

Merel: Ja en nee. Vroeger haatte ik de maandagen ook, maar het is maar een dag. De zaterdag en zondag voor Blue Monday zijn nog iets verder weg van je vakantie, dus ik kan het me niet helemaal voorstellen.

Judith: Ja, want je komt uit een hele gezellige tijd. December is een maand waarin je veel leuke dingen doet. Januari betekent weer beginnen met alles, slecht weer en vaak donkere dagen. Dus ja, ik kan me er iets bij voorstellen.

Wil: Kort maar krachtig, ik denk dat je er last van kunt hebben.

Wil Sanders.

Zou je tips kunnen bedenken voor mensen die er wel last van hebben?

Merel: Doe alsof het dinsdag is, haha. Nee, ik zou het zelf bekijken met het idee dat de maandag zo weer over is. Het is niet zo dat op deze dag alles slecht zal zijn, want de volgende dag kan hetzelfde gebeuren. Plak er gewoon geen label op.

Judith: Je baalt natuurlijk omdat het januari is. Het is slecht weer, er zijn geen feestjes. Voor de mensen die dat heel erg vinden zou ik zeggen: organiseer eens een extra feestje.

Wil: Nee, van Wil helaas geen tips.

Judith Sanders.

Een beetje onzin

Zou Blue Monday onzin kunnen zijn?

Merel: Nou, ik zou niet zomaar zeggen dat Blue Monday onzin is. Iedereen mag geloven waar hij of zij in gelooft. Als mensen zeggen dat ze hier echt last van hebben, dan geloof ik ze.

Judith: Ik denk dat het iets groter wordt gemaakt dan het eigenlijk is. Er zullen best wel mensen zijn die hier last van hebben, maar ook heel veel mensen die er géén last van hebben. Maar je leest er natuurlijk over en dan lijkt het zoals gezegd groter.

Wil: Ja, eigenlijk vind ik het wel een beetje onzin. Blue Monday is maar één dag, terwijl mensen het hele jaar door ook last van somberheid kunnen hebben.

(Door Lisa Lange)