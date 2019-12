Twitter start samenwerking met Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Twitter start een samenwerking met Stichting 113 Zelfmoordpreventie om geestelijke gezondheidszorg in Nederland te ondersteunen. Dit moet het eenvoudiger maken om online hulpmiddelen te vinden voor mensen die hulp nodig hebben.

Zoek je vanaf nu op Twitter naar termen die een link hebben met zelfmoord of zelfverwonding? Dan krijg je als eerste zoekresultaat een aansporing om hulp te zoeken. Deze melding bevat de contactgegevens van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Dit is een hulplijn waar mensen terecht kunnen voor ondersteuning.

Benodigde ondersteuning

Twitter is een belangrijke bron van ondersteuning voor mensen die mogelijk met geestelijke gezondheidsproblemen te maken hebben, vindt Ronan Costello, Public Policy Manager Europe bij Twitter. „Het aanpakken van deze problemen vereist samenwerking tussen alle belanghebbenden - publiek, bedrijven en maatschappelijke organisaties een rol om ervoor te zorgen dat mensen in Nederland ondersteuning krijgen als dat nodig is."

Eén van de manieren waarop dit wordt aangepakt, is vanaf nu dus via de samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie. „We bieden een zoekresultaat die kwetsbare mensen aanmoedigt om hulp te vragen", aldus Costello.

De stichting laat ook weten blij te zijn om met Twitter samen te werken „We hopen met deze samenwerking nog een manier te bieden om mensen met suïcidale gedachten te bereiken en hen te laten weten dat er altijd hulp beschikbaar is", zegt Sanne van der Mooren, Content Specialist bij 113 Zelfmoordpreventie.

„Organisaties voor geestelijke gezondheidszorg bieden in toenemende mate kritieke diensten via digitale kanalen om te voldoen aan de veranderende behoeften van de samenleving. We zijn toegewijd aan het ondersteunen van kwetsbare mensen door middel van een scala aan middelen."

Speciaal meldingsformulier

Naast de meldingen in zoekresultaten heeft Twitter ook een meldingsformulier voor mensen die met zelfmoord of zelfbeschadiging dreigen. Een gespecialiseerd team beoordeelt de binnenkomende rapporten en neemt na ontvangst contact op met het individu, om te laten weten dat iemand die om hem/haar geeft denkt dat ze mogelijk in gevaar lopen. Twitter biedt online en hotline-bronnen en moedigt aan om hulp te zoeken.

Zoekopdracht

De zoekopdracht is ook beschikbaar voor mensen in Australië, België, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Ierland, Italië, Japan, Korea, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Heb jij hulp nodig of maak je je zorgen over iemand anders? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via de telefoon op 0900-0113, de website of Twitter.