Top 2000 top 5 bekend: om 23.59 zingen we...

Voor de zeventiende keer wordt het jaar afgesloten met de legendarische woorden Anywhere the wind blows. Bohemian Rhapsody van Queen staat weer op één. Danny Vera is de hoogste nieuwe binnenkomer ooit!

Dat heeft NPO Radio 2 bekend gemaakt in de uitzending. Zaterdag opende het Top 2000 café de deuren voor de onthulling van de hoogst genoteerde platen in de lijst der lijsten van dit jaar. De Eagles zijn met Hotel California op nummer twee beland.

Opvallende nieuwe binnenkomer is de Nederlandse Danny Vera, die met zijn Rollercoaster op de vierde plek staat. Volgens Radio 2 is hij de hoogste nieuwe binnenkomer óóit. Tot nu toe was dat Adele met Someone Like You in 2011.

De boer de keerl

Er zijn ook volop nieuwe binnenkomers dit jaar in de lijst. Een daarvan is het nummer De boer dat is de keerl van Normaal. Er werd opgeroepen op dit nummer te staan, als ode aan de boer. Daar werd massaal gehoor aan gegeven en het nummer staat nu op de negende plek.

Op Radio 2 werd ook bekend gemaakt welk nummer nét buiten de Top 2000 is gevallen: Pearl Jam met Sirens staat namelijk op nummer 2001.

Géén Queen?

Slechts vier keer in het bestaan van de lijst eindigde het jaar níét met Queen. In 2015 stond John Lennons Imagine op één, in 2014 en 2010 was het The Eagles met Hotel California. In 2005 werd de Top 2000 voor het eerst - en het laatst - aangevoerd door een Nederlander: toen kreeg Avond van Boudewijn de Groot de meeste stemmen.

Avond was vorig jaar de hoogst genoteerde Nederlandse plaat, op nummer tien. Bovenaan de lijst wisselden Billy Joels Piano Man en Stairway To Heaven van Led Zeppelin van plek. Joel veroverde de derde plek, achter Bohemian Rhapsody en Hotel California, Led Zeppelin zakte naar nummer vier. Wish You Were Here van Pink Floyd maakte de top vijf compleet.

De lijst der lijsten is traditiegetrouw tussen kerst en oud en nieuw in zijn geheel te horen.