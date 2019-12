Bananenkunstwerk opgegeten door bezoeker

Voor de zeventiende keer wordt het jaar afgesloten met de legendarische woorden Anywhere the wind blows. Bohemian Rhapsody van Queen staat weer op één. Danny Vera is de hoogste nieuwe binnenkomer ooit!

Dat heeft NPO Radio 2 bekend gemaakt in de uitzending. Zaterdag opende het Top 2000 café de deuren voor de onthulling van de hoogst genoteerde platen in de lijst der lijsten van dit jaar. De Eagles zijn met Hotel California op nummer twee beland.

Opvallende nieuwe binnenkomer is de Nederlandse Danny Vera, die met zijn Rollercoaster op de vierde plek staat. Volgens Radio 2 is hij de hoogste nieuwe binnenkomer óóit. Tot nu toe was dat Adele met Someone Like You in 2011.