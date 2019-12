A-ha! Hierom kijken we élk jaar Home Alone

Home Alone hoort inmiddels net zozeer bij de kersttraditie als de ezel en de os. Maar waarom kijken we die film telkens opnieuw? „Hij gaat nooit vervelen, ook al wordt ‘ie wel wat trager”, aldus filmkenner Robbert Blokland.

In december 1990 draaide Home Alone wereldwijd in de bioscopen en bracht de film bijna een half miljard dollar op. In de 29 jaar nadien is Home Alone uitgegroeid tot een ongekende kerstklassieker en zelfs de hoofdrolspeler, de getroebleerde acteur Macauley Culkin, erkende de status van de speelfilm die hem zo beroemd maakte toen hij vorig jaar in een reclamespot van Google verscheen waarin Home Alone gepersifleerd werd. De nieuwe streamingdienst Disney+ kondigde onlangs aan dat de eerste drie films uit de Home Alone-reeks dit jaar daar te vinden zijn. „Het is natuurlijk niet de enige kerstklassieker, laten we eerlijk zijn, maar deze heeft wel een bepaalde x-factor”, stelt Robbert Blokland.

Volgens Blokland, journalist en de schrijver van het boek Alles Is Film, bevat Home Alone alles wat een goede film behoort te hebben. „Home Alone heeft de ultieme combinatie van een briljant scenario van John Hughes, die toen op het toppunt van zijn kunnen was, Chris Columbus was een jonge regisseur die heel goed wist hoe je comedy in beeld moest brengen en je had een aantal steengoede acteurs. Over Macauley Culkin kun je heel laagdunkend doen, maar hij deed het heel goed. En dan Joe Pesci die zich ervoor leende, wat natuurlijk een Oscar-winnaar is. De muziek van John Williams was cruciaal, want zonder die muziek was het een saaie kutfilm geweest. Het klopte.”

Hart en ziel

Hoe komt het dat films als Home Alone, Die Hard en The Sound Of Music ieder jaar voorbijkomen en hoge kijkcijfers behalen? „De gemeenschappelijke factor is dat een film een hart en een ziel moet hebben”, stelt Blokland. Hij noemt de Chevy Chase-film National Lampoon’s Christmas Vacation uit 1989 ter vergelijking. „National Lampoon is volgens mij gemaakt om geld te verdienen. Het is wel op een hele goeie manier gedaan, als je van dat genre houdt. Home Alone is ook gemaakt om geld te verdienen, maar het is wel gemaakt door mensen die liefde voor de personages hebben.” Overigens was John Hughes van beide films de schrijver en producent, maar Blokland denkt dat de films rondom Kevin McAllister langer leuk blijven dan die met Clark Griswold als hoofdpersonage. „National Lampoon kun je een hoop van zeggen, maar het heeft geen hart en ziel.”

Negen jaar nadat Home Alone in de bios draaide, op Tweede Kerstdag 1999, werd Yasmine Visser geboren. Ondanks haar jonge leeftijd schat ze dat ze Home Alone al zeker 25 keer gezien heeft. „Het is gewoon echt een supergrappige film”, zegt ze. „Als je ‘m ziet staan in de programmering ga je toch even kijken en dan blijf je hangen.” Voor haar is die film onlosmakelijk met kerst verbonden, zoals bij veel anderen. „De meeste mensen die het kijken, hebben net aan het kerstdiner gezeten en willen het afsluiten met een leuke film. In de film draait het om kerst, ze gaan op vakantie met z’n allen, waar ze waarschijnlijk hard voor gewerkt hebben, dus aan het einde van het jaar willen ze lekker uitpakken. Dan weet Kevin in zijn eentje er toch een leuke kerst van te maken. Het heeft een gezellige sfeer. Ik denk dat mensen daar toch naar op zoek zijn; niet teveel gedoe en een niet al te moeilijke film.”

Reboot

Uiteindelijk zijn er vijf Home Alone-films gemaakt, hoewel Macauley Culkin niet in de laatste drie delen zat. „Die voelen niet als Home Alone meer”, roept Visser. „Het zijn toch een beetje een rip-offs.” Blokland snapt wel waarom de magie van de eerste twee films niet te herhalen is. „Die derde was gewoon heel plat, zonder enige hart en ziel. Er zaten ook al geen goede acteurs in, dus dan blijft er weinig van over. Dan zie je hoe het kan ontsporen.” Desondanks kondigde Disney in augustus aan dat er gewerkt wordt aan een reboot. „Het kan werken als je de juiste mensen erachter zet, maar waarom zou het moeten?”, vraagt Blokland zich af. „Die x-factor is moeilijk opnieuw te garanderen.”

„Je moet een acteur vinden die net zo goed is als Macauley Culkin, een regisseur die net zo’n touch heeft als Chris Columbus en iemand net zo’n muziek maakt als John Williams, zonder dat je het er te dik bovenop legt. Dat is moeilijk, hoor.” Als iemand een reboot zou moeten maken, zou dat volgens Blokland Rian Johnson moeten zijn, die ook Star Wars: The Last Jedi regisseerde. „Hij is iemand die rare keuzes maakt in zijn oeuvre. Ik zou het spannend vinden als zo iemand ineens een remake van Home Alone zou maken. Dan zou ik er wel oren naar hebben. Of Dick Maas. In de jaren ’80 was Flodder een soort Home Alone met Tokkies.” Voor Visser hoeft het niet zo nodig. „Ik denk niet dat ik ernaar zou kijken.” Tenzij de échte Kevin McAllister terugkeert. „Dan zou het al interessanter worden”, geeft ze schoorvoetend toe.

Critic’s choice

Welke nieuwe kerstfilm zou een klassieker kunnen worden? „Een film die het dit jaar in zich heeft om een klassieker te worden, is Klaus”, aldus Robbert Blokland. „Het is een eigentijdse film, maar tegelijkertijd heel tijdloos, met een moraal over integratie en diversiteit. Netflix zit erachter, dus als Netflix die film elk jaar weer gaat pluggen, wordt het vanzelf een kerstklassieker.”

Top 5 tijdloze kerstfilms

1. It’s A Wonderful Life (1946)

2. Home Alone (1990)

3. Die Hard (1988)

4. The Nightmare Before Christmas (1993)

5. Love Actually (2003)