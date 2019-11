Voorzitter niet blij met huwelijksaanzoek in parlement

Een Italiaans parlementslid heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Dat deed hij tijdens een parlementair debat over de wederopbouw na een aardbeving. De voorzitter was echter niet zo blij met de gebeurtenis.

De 33-jarige Flavio Di Muro, lid van de extreem-rechtse partij Lega, deed het aanzoek afgelopen week, vlak voor de stemming over maatregelen om Italiaanse regio's te ondersteunen die in 2016 waren getroffen door aardbevingen.

Speciale dag

„Elke dag zijn wij bezig met nationale noodsituaties", begon Di Muro nadat hij toestemming had gekregen om te spreken. „We zijn iedere dag bezig met politieke debatten. En we verwaarlozen vaak de echte waarden. We verwaarlozen de mensen die voor ons zorgen. We verwaarlozen de mensen van we wie houden."

Hij viste een verlovingsring van onder zijn bureau, en richtte hij zich op de open galerij erboven. „Zie je, vandaag is een speciale dag voor mij", zei hij. Vervolgens vroeg hij zijn vriendin Elisa De Leo ten huwelijk. Hierop volgde luid applaus en felicitaties van de andere aanwezigen.

Hij moest nog wel even wachten op antwoord, maar na de stemming zochten de twee elkaar op en zei ze ja.

Not amused

De voorzitter, Robert Fico, was niet zo blij met de gebeurtenis. „Ik begrijp dit. Maar ik denk niet dat het gepast is om een interventie hiervoor te gebruiken", aldus Fico.

Je ziet het aanzoek in onderstaande video:

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een parlementslid een huwelijksaanzoek doet in een parlement. Zo vroeg de Australische Tim Wilson in 2017 zijn partner Ryan Patrick Bolger ten huwelijk, tijdens zijn speech over de gelijkheid van het huwelijk.