Nieuwe Fantastic Beasts-film wordt opgenomen in Brazilië

Het heeft even geduurd, maar het is bekend dat de opnames van de derde Fantastic Beats-film komende lente van start gaan. En de film gaat zich afspelen in Rio de Janeiro.

Dat schrijft Deadline. Het filmen werd eerder al twee keer uitgesteld, mogelijk omdat de opbrengst van het tweede deel tegenviel en de makers extra tijd willen besteden aan de nieuwe film.

Nieuwe omgeving

Na een eerste deel in Parijs en een tweede deel in New York, speelt de derde film van de populaire filmreeks zich af in Brazilië.

Goed nieuws voor fans, want afgezien van de locatie blijft de succesformule van de reeks veelal hetzelfde. De regie neemt David Yates op zich en J.K. Rowling schrijft weer mee aan het script van de film, die net als de andere delen geïnspireerd is op het schoolboek dat Harry Potter gebruikt op Zweinstein.

Oude bekenden

De schrijver van dit boek en hoofdrolspeler van Fantastic Beasts, Newt Scamander, wordt weer gespeeld door Eddie Redmayne. Johnny Depp is wederom te zien als Gellert Grindelwald en Jude Law speelt de jonge Albus Dumbeldore.

Een portie geduld is nodig, want het derde deel zal november 2021 uitkomen.