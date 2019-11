Labour-politicus ontkent het zingen van 'Hey Jews'

De nieuwssite BuzzFeed onthulde zaterdag dat de Labour-parlementariër Dan Carden enige tijd geleden 'Hey Jews' heeft gezongen, op het bekende Beatles-nummer 'Hey Jude'. Dit zorgde voor redelijk wat kritiek, maar Carden ontkent dit nu te hebben gedaan.

Labour is al meerdere keren in opspraak gekomen door anti-Joodse incidenten binnen de gelederen. Partijleider Jeremy Corbyn zou bovendien onvoldoende optreden tegen antisemitische uitlatingen.

Antisemitisme

Carden, een trouwe bondgenoot van Corbyn en lid van diens schaduwkabinet, zou de aangepaste versie van het lied hebben gezongen tijdens de busreis naar huis na een bezoek aan het Cheltenham-festival.

Een week voor dit festival had Labour nog een aantal leden moeten schorsen vanwege antisemitische opmerkingen die zij online hadden geplaatst. En tien dagen na desbetreffende busrit zou Carden op Twitter hebben gezegd: „Jeremy Corbyn heeft zijn hele leven toegewijd aan het bestrijden van alle vormen van racisme en fascisme - en onder zijn leiding is er geen plaats voor antisemitische in de Labour-partij."

Verder liet BuzzFeed weten dat de woordvoerder van Carden niets ontkende van de details over het gezang toen zij hem hierover benaderden. De woordvoerder zei toen wel dat hij nooit „opzettelijk" racistisch of antisemitisch gedrag zou vertonen.

Ontkenning

Of het incident werkelijk gebeurd is, is niet duidelijk. Carden deed de aantijging via Twitter af als onzin. „De bus zat vol vol journalisten en parlementsleden. Als iemand echt geloofde dat er enige vorm van antisemitisch gedrag was geweest dan had hij of zij een morele plicht gehad daarvan onmiddellijk melding te maken. Deze verdachtmaking is toch alleen gedaan omdat er algemene verkiezingen aankomen", zo schreef hij. „Ik zou nooit deel uitmaken van enig gedrag dat mijn inzet om racisme in al zijn vormen te bestrijden ondermijnt."