Dutch Comic Con weer van start in Utrecht

In het onderzoek naar de dood van voormalig profvoetballer Kelvin Maynard heeft de politie twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee nieuwe verdachten.

Een van de twee zit nog vast, de ander is inmiddels weer op vrije voeten. Eerder werd er al iemand aangehouden, die inmiddels ook al weer vrij is. Allen zijn nog steeds verdachte in de zaak.

Degene die nog vastzit is een 22-jarige Amsterdammer. Hij is op 19 november aangehouden en wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Maynard. Bij een doorzoeking van zijn woning is een vuurwapen gevonden. Een andere verdachte wordt eveneens verdacht van betrokkenheid bij de dood. Dat is een 28-jarige Amsterdammer, die op 21 november is aangehouden. De derde is op 14 november aangehouden op verdenking van witwassen en een dag later weer vrijgelaten.