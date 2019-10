Groot Brittannië krijgt hulp Vietnam voor identificatie doden in truck

De vrachtwagen waar afgelopen week 39 doden werden aangetroffen nabij het Britse Essex zou niet alleen geopereerd hebben.

Volgens Vietnamese familieleden van de vermoedelijke slachtoffers was het voertuig onderdeel van een konvooi met nog twee andere vrachtwagens, zo laten zij weten tegen de Britse nieuwszender Skynews. Nadat er al vier mensen waren aangehouden, werd zaterdag nog een vijfde aanhouding verricht.

Een nieuw leven

De zender sprak met Anthony Dang Huu Nam, een katholieke priester uit de provincie Nghe An in Vietnam, waar veel van de vermoedelijke slachtoffers vandaan komen. Hij had gehoord van meer dan honderd mensen die op reis waren naar "een nieuw leven".

De familieleden geloven dat ze allemaal met vrachtwagens naar het Verenigd Koninkrijk werden gebracht. Men denkt dat twee van de voertuigen hun reis hebben voltooid, maar de derde, die de overleden slachtoffers vervoerde, werd op een onbekende locatie vertraagd. De uiteindelijke bestemmingen van de twee andere trucks zijn niet bekend. Sky News zegt de verhalen niet te kunnen verifiëren.

„Een paar families bevestigden de dood van hun familieleden die het slachtoffer zijn van deze tragische reis," zei hij. De priester zei eerder dat hij geloofde dat de meeste slachtoffers uit naburige verarmde provincies in Vietnam kwamen. Nam zei dat hij was benaderd door een aantal families die vreesden dat hun familieleden zich onder de doden bevonden.

De dochter liet haar ouders in een tekstbericht weten dat ze het niet ging halen /EPA

"Het spijt me, mama"

Hoewel aanvankelijk werd gedacht aan Chinese slachtoffers, bleek dit onjuist. De zaak kwam aan het rollen toen een Vietnamese website de Britse politie twintig foto's gestuurd van mensen van wie niets meer vernomen is. De site Viethome meldde dat verontruste familieleden van vermisten de foto's hebben verstrekt, aldus de zender Sky News. De vermisten zijn tussen de 15 en 45 jaar oud,

Een van hen is een 25-jarige vrouw die voor haar dood nog contact had met haar familie. „Het spijt me vader en moeder, de reis naar het buitenland is niet gelukt. Mam, ik hou zoveel van jou en pap. Ik ga straks komen te overlijden omdat ik geen lucht meer heb. Het spijt me heel erg," zo luidt een van de vertaalde tekstberichten.

De vrachtwagen waar de immigranten door verstikking om het leven kwamen /ANP

Vietnamese gemeenschap

De Britse politie heeft inmiddels de hulp gevraagd van de Vietnamese gemeenschap in Groot-Brittannië en in het buitenland om de 39 doden te identificeren. Hoofdinspecteur Martin Pasmore zei dat hij de aanwezigheid van andere nationaliteiten onder de doden niet kon uitsluiten, maar dat de politie het meeste contact had met Vietnamezen die bezorgd waren om vrienden en familieleden.

Ook Vietnam zelf stelt een onderzoek in om vast te stellen of Vietnamese burgers tot de 39 gevonden doden horen. De Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc beval de politie ook een onderzoek te starten naar mogelijke mensenhandel. De Britse politie heeft vrijdag gezegd dat ten minste enkele van de slachtoffers uit het Zuidoost-Aziatische land komen.

Eerder meldde de Britse politie dat de 39 migranten die achter in een koelwagen in Essex werden gevonden Chinezen zijn. De Chinese autoriteiten hebben niet bevestigd dat alle slachtoffers uit China komen. Bovendien zijn er in Britse media berichten opgedoken dat ook Vietnamezen zijn omgekomen.

De Britse politie heeft vijf mensen aangehouden. Zaterdag werd een man van in de twintig op een veerboot aangehouden waarvan vermoed wordt dat hij iets met de zaak te maken heeft. Eerder werden al de laatst bekende eigenaars van de voertuigen, de 25-jarige Mo Robinson uit Noord-Ierland die de vrachtwagen bestuurde en een 48-jarige Noord-Ier op vliegveld Stansted vastgezet voor verhoor. Zij worden verdacht van mensensmokkel en doodslag.